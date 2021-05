El concejal de Turismo, Alejandro Marichal, señaló que tras realizar un inventario de las particularidades del camino y de sus necesidades, se ha desarrollado un proyecto que aglutina todas las actuaciones a realizar y que supondrá la inversión de casi 286.000€ por parte de Promoción Turística del Gobierno de Canarias.

El estudio realizado hace hincapié en la orografía, para permitir el tránsito de personas "independientemente de la preparación del caminante", indica Marichal. Se ha previsto, además, el uso de materiales propios que ya forman parte del camino, evitando al máximo el uso de conglomerantes artificiales y se ajustarán los senderos a las soluciones dispuestas en Proyectos y/o Manuales publicados por la Xunta de Galicia para actuaciones sobre el Camino de Santiago.

De esta forma, entre las actuaciones diseñadas para la ejecución de este proyecto de acondicionamiento destacan:

1) Puerta de entrada al camino: Consiste en ejecutar un tramo de 3 metros de largo por 1,50 de ancho el cual está pavimentado por empedrado tradicional. La actuación se completa con dos muretes de piedra seca de acompañamiento a los márgenes de la puerta de entrada.

2) Empedrado tradicional y refuerzo del camino, con canto rodado propio del entorno.

3) Reconstrucción y/o nuevo de muro. El desuso de algunos caminos ha supuesto que no solo se haya perdido sección por la acción de la naturaleza, sino que algunos de sus elementos estructurales han fallado como respuesta a la falta de mantenimiento.

4) Ejecución de escalón. La propia acción de las aguas de escorrentía ha inutilizado algunos tramos del camino quedando desniveles relevantes que deben ser acondicionados para lograr un tránsito seguro y confortable. A partir de entonces y siguiendo técnicas ya aplicadas en otros senderos de la isla de Gran Canaria se ejecutarán escalones a través de la disposición de listones de madera tratada. Estos escalones tendrán un alto de 25cm como máximo y un ancho mínimo de 50 cm.

5) Mejora e integración de pozos, arquetas y/o canalizaciones. Esta actuación consistirá en mejorar las condiciones en las que se encuentra la red ya sean pozos, arquetas o tramos longitudinales de canalización. De esta red se localizan tanto pozos como conducciones (incluso embebidas en dados de hormigón), las cuales no se integran en el medio natural en el que se encuentran. Por consiguiente, se ha proyectado la integración de la red en el propio entorno a través del chapado con piedra natural de los paramentos de los pozos y el pintado y enfoscado de las conducciones, dando una funcionalidad al hormigón que embebe la conducción en forma de banco de descanso para los transeúntes del camino.

6) Señalización. La señalización direccional, informativa y de confirmación es necesaria para el caminante por lo que se añadirán: mojones de señalización que contarán con concha cerámica, flecha direccional, placa de kilometraje hasta destino y marca "Canarias". También, en zonas eminentemente urbanas se colocarán las Conchas de Bronce que indican el sentido de la marcha correcta y se ubicará una cada 25 metros como máximo cuando no haya bifurcaciones o pasada ésta en ese caso. Se marcará los senderos con piedras y se añadirán señales de dirección con un poste que indicarán la dirección en zonas de cruce con otros camino o recordatorio, indicando a su vez los kilómetros hasta el destino.

7) Se llevarán a cabo también obras de desbroce, limpieza, retirada de escombros y basuras de los caminos, así como pequeños desmontes que mejoren el tránsito del peregrino.

8) Se implementará el Método de Información de Excursiones, método que sirve para valorar y expresar la dificultad de las excursiones a partir de una escala de graduación de las exigencias técnicas y físicas de los recorridos. Se trata de una herramienta destinada a excursionistas, para que puedan escoger el itinerario que mejor se adapte a su preparación y motivación. De este modo, el MIDE no es únicamente un método de información, sino también un instrumento de prevención de accidentes en montaña, ya que, a más información, mayor seguridad.

El proyecto recoge un Plan de Obras que pretende dar una idea del desarrollo secuencial de las principales actividades de la obra, haciendo constar el carácter meramente indicativo que tiene esta programación. La fijación a nivel de detalle del Plan de Obras corresponderá al adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios que disponga y el rendimiento de los equipos, los cuales deberán contar con la aprobación de la Dirección de Obra. Se estima que el plazo total de ejecución de las obras sea de tres meses.