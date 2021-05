Canarias apuesta por la seguridad, los controles sanitarios, la renovación de las infraestructuras o la economía circular para relanzar el sector

El evento nace para reforzar los pilares y objetivos de reapertura del sector tras las graves consecuencias y el parón ocasionado por la COVID-19, y los principales retos a los que se enfrenta. Los siete paneles y treinta ponencias que componen el programa son una declaración de intenciones de todos los agentes protagonistas del sector turístico. Elementos como la seguridad, la innovación tecnológica, las infraestructuras turísticas, el tratamiento de datos, el internet de las cosas o la economía circular desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de esta nueva etapa que afronta el Turismo.

En palabras de Ciprián Rivas, director general de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, "lo importante es que existan foros como este para debatir sobre asuntos "clave" para el futuro del turismo en Canarias. Recuperar la principal actividad económica del archipiélago desde una posición de fuerza y con una competitividad basada en la diferenciación". Remarcó las buenas cifras que se manejan en la actualidad de recuperación de la conectividad, tal y como se ha puesto de manifestó en FITUR, y esbozó los principales planes de la Consejería para favorecer una recuperación que estarán basados en la innovación y en la digitalización.

En este sentido, resumió las líneas generales del proyecto 'Canarias Destino', "la herramienta más potente con que cuenta la Consejería que supone una redefinición y un cambio del modelo turístico y que facilitará tanto el desarrollo del sector como el de la economía local en su conjunto".

Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, aseguró que "este Congreso nos permite poner en común las prioridades con las que estamos comprometidos y nos permiten integrar sus aportaciones. Gran Canaria es un destino seguro que está aprovechando este tiempo duro y desconcertante para realizar tareas que nos permitan recualificar y mejorar los servicios, las instalaciones, las infraestructuras públicas y privadas para que resulte atractivo viajar para el turismo, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan". Resaltó en su discurso que "queremos y debemos innovar la promoción, los sistemas de contratación y las ofertas que refuercen nuestro destino como referente internacional". Un esfuerzo compartido entre la iniciativa pública y la privada en Canarias que señalan como gran herramienta la digitalización. Morales subrayó el hecho de que "estamos asistiendo a la cuarta revolución industrial que supone el avance hacia dicha digitalización, marcada por la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas que anticipan un cambio del mundo tal como lo conocemos".

El decano del COITTCAN, Sebastián Suárez Cano consideró en su discurso que "la digitalización durante las próximas campañas turísticas será el eje al que los diferentes actores implicados en la industria del ocio tendrán que sumarse. El cambio hacia lo digital por parte del turista modifica su experiencia a través de un escenario distinto, al cual deben apuntar esos cambios necesarios con sostenibilidad, economía circular, innovación, transformación y esfuerzo coordinado entre el sector público y privado como palancas necesarias para la recuperación del sector. En definitiva, renovar el destino con el objetivo de favorecer la evolución hacia un nuevo modelo turístico que requiere de una transformación que se refleje en toda la organización y la propia cultura empresarial del sector".

Las instituciones organizadoras del Congreso, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Canarias (COITTCAN) y la Asociación Canaria de Ingenieros y Graduados en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ACITICS) quieren poner el foco en la consolidación de Canarias como destino.

En el primer Panel del Congreso, 'Canarias destino seguro', se planteó la necesidad del sector de cumplir con los controles sanitarios, realizar cambios necesarios en las infraestructuras para conseguir ser un destino turístico inteligente 'smart destination', así como la aplicación de estrategias propias de la economía circular para asegurar la sostenibilidad. Este primer panel contó con la participación de ponentes de prestigio como Manuel Ángel Castellano Trujillo, Director general de Innovación Tecnológica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; Raúl García Brink, Coordinador de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i del Cabildo de Gran Canaria; Antonio López de Ávila Muñoz, Presidente & CEO Tourism Data Driven Solutions (TDDS), o Amós García Rojas, Jefe de Sección de Epidemiología y Prevención del Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias y Presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV) quien presentó su ponencia 'Tiempos de pandemia, tiempos de incertidumbre'.

El segundo panel del Congreso se centró en el "Cambio en las infraestructuras", donde el debate marcó las pautas para una correcta incorporación de mejoras en las infraestructuras turísticas, aplicando nuevas tecnologías con el internet de las cosas, la seguridad de la información o la ciberseguridad de todos lo datos y gestiones que se realizan a través de Internet, tal como viene reflejado en el Plan de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias. Este panel estuvo liderado por ponentes de la talla de José Ramón Ansó Magaña, Director Técnico Grupo GEMED Cybersecurity; David Lozano Bravo, Senior Strategy & Sales IoT Manager de Vodafone o Fernando Miñarro Mena, director general de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias que habló sobre 'Los retos de las nuevas infraestructuras en el turismo. PITCAN Plan de Infraestructuras Turísticas'.

En el tercer Panel de la jornada "Modelos de Destino" se resaltó la importancia de conocer el destino y los cambios necesarios en función de sus necesidades, presentando los puntos de vista de la innovación y la transformación desde distintos modelos turísticos como Andalucía como o México. Este panel contó con las ponencias de Tony Yarto, Socio fundador y Chairman of the Board-TFI Tourism and Culture Fund for Innovation; José Luis Córdoba, Director gerente Andalucía Lab, Málaga; Franklin Carpenter Fernández, Turismólogo y Consultor Independiente IUSLATAM / KUNAPAK, y Suzilene Andrade, Directora de comunicación del Instituto de Turismo de Cabo Verde.

Ponencias jueves, 27 mayo

Para la jornada de mañana jueves, 27 de mayo a partir de las 09.00h el Congreso abordará otros cuatro paneles donde se debatirán temas como "El destino en datos" o la información que generan o se genera entorno al usuario del sector. Se tratará la importancia de su uso, analizando cómo a través de los datos se puede gestionar diferentes aspectos del destino en cuestión. Otro de los paneles estará dedicado a "La transformación, nuevas necesidades", cómo nos ayuda a conformar y a construir destinos inteligentes, cuáles son las necesidades y qué debemos cambiar en un destino como el nuestro, así como las nuevas necesidades dependiendo del tipo de turista que se recibe.

El papel fundamental del sector tendrá su espacio en el Panel VI "La visión del sector", donde entidades como la ULPGC, a través del TIDES, Segittur, Patronato de Turismo o la propia patronal del sector hotelero darán sus impresiones sobre el destino Canarias y las actuaciones en los nuevos modelos.

Ya en el último panel se hablará sobre "El papel de la colaboración" sin duda alguna un asunto de suma importancia a tener en cuenta en un mundo globalizado donde estamos interconectados con cualquier parte del mundo. Existe la necesidad de crear líneas de colaboración entre el sector privado y el público, entre organismos o entidades del mismo sector para aprovechar las sinergias.

También mañana jueves antes de finalizar el Congreso se celebrará el Concurso, Soluciones Innovadoras Tic-Turismo, en el cual se dará a conocer las nuevas soluciones y aportaciones tecnológicas aplicadas al turismo, que sin duda aportarán valor al destino, desde la tecnología.