Castilla reconoce que la decisión de Reino Unido supondrá un impulso en las reservas siempre que Canarias siga en ámbar

Castilla reconoce que esta decisión supondrá un impulso a las reservas de viajes hacia las Islas, pero siempre y cuando éstas permanezcan en la lista ámbar y no pasen a la roja en la próxima revisión del semáforo Covid que viene realizando periódicamente el Gobierno de Boris Johnson.

Canarias/ La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, valora positivamente que Reino Unido haya decidido que, a partir del 19 de julio, los más de 30 millones de británicos que han recibido la doble pauta de la vacuna no tengan que hacer cuarentena a su regreso cuando viajen a lugares que se encuentren en la lista ámbar, como es el caso de Canarias.

Esta revisión está prevista para la próxima semana y el Global Travel Task Force define en su protocolo para evaluar destinos de viaje la incidencia acumulada, el avance de la vacunación, la capacidad asistencial, la presencia de nuevas variantes, la capacidad para detectar variantes, el número de pruebas realizadas y el índice de positividad.

Por este motivo, la consejera insiste en la necesidad de mantener todos los parámetros bajo control en las Islas para no dar al traste con esta incipiente apertura.

Castilla recuerda que Canarias acaparó en 2019 un 7% de las vacaciones de los británicos, por lo que se muestra convencida de que muchos de los ciudadanos totalmente vacunados, más de 30 millones, no dudarán en regresar al Archipiélago si no deben guardar cuarentena a su regreso.

Sin embargo, todavía seguirá siendo necesario la realización de, al menos, dos pruebas PCR para los vacunados que viajen a destinos en ámbar, "lo que supone un sobrecoste económico adicional muy desincentivador, sobre todo en temporada de verano, cuando el tamaño del grupo es más grande por el predominio del turismo familiar", asegura la consejera.

Por lo tanto, Castilla insiste en que, "aunque se trata de una gran noticia para nuestro sector que puede derivar en un incremento de las reservas de viajes hacia Canarias, ante todo debe primar la prudencia porque la pandemia sigue presente y debemos seguir trabajando para mantener la reputación de las Islas como un destino seguro".

Francia

Con respecto a la recomendación hecha desde Francia en la se desaconsejan los viajes España y Portugal, Castilla asegura que "la situación de la pandemia es distinta ahora que en épocas anteriores en las que no existía o no estaba tan generalizada la vacunación", por lo que considera que "no se deben dar pasos atrás en los avances ya conseguidos en cuanto a la armonización de medidas en Europa de cara a la movilidad de las personas para reactivar la actividad turística y la economía en condiciones de seguridad", como por ejemplo el certificado Covid digital de la UE.

"Este certificado", asegura la consejera, "fue una decisión de los estados miembros para poder viajar con libertad entre países dado que demuestra que el titular ha recibido la pauta completa de la vacuna, ha pasado la enfermedad o aporta una prueba PCR negativa, por lo que no creo que sea una buena medida establecer nuevas restricciones, vetos o recomendaciones que estigmaticen a un país en el seno de la UE".

Sin embargo, Castilla reconoce que es "ciertamente muy preocupante" la incidencia que se está registrando no sólo en Canarias, sino también en España y otros países de la Unión Europea, por lo que realiza un nuevo llamamiento a extremar las precauciones y no bajar la guardia. De todas formas, la consejera matiza que ahora "se cuentan con más mecanismos para minimizar riesgos y se puede hacer compatible cierta actividad económica con los actuales niveles de incidencia, sobre todo en el segmento de población vacunada".

Al respecto, Castilla recuerda que Canarias es la única comunidad que cuenta con un decreto en el que se establecen unas condiciones preliminares estrictas para acceder a los alojamientos turísticos regulados en condiciones de seguridad, mediante la certificación de que se ha sido vacunado o se cuenta con una prueba negativa de diagnóstico de Covid.

La seguridad del destino

En esta línea, la Consejería, a través de la empresa pública Promotur Turismo de Islas Canarias, está dirigiendo a los principales operadores turísticos europeos un comunicado de cara a matizar las informaciones en las que se estigmatiza a España por su alta incidencia epidemiológica, de forma que lo puedan hacer llegar a sus clientes y para que cuenten con datos completos de la realidad canaria y que no retrocedan en su decisión de viajar a las Islas.

Turismo de Canarias recuerda que el Gobierno regional mantiene un estricto protocolo de seguimiento de la incidencia del Covid-19 en las ocho islas desde el inicio de la pandemia. Un protocolo que permite activar quirúrgicamente medidas de control en cada municipio para determinar desde el número máximo de personas que pueden reunirse en espacios públicos y privados hasta el control de horarios de restaurantes y otros servicios.

Aunque la incidencia acumulada ha aumentado ligeramente en los últimos quince días, situándose algo por encima de los 100 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días, Canarias se ha mantenido durante toda la pandemia en torno a los 50 casos gracias a la estricta aplicación de las máximas medidas de seguridad y control.

Además, la situación geográfica de las Islas ha resultado esencial, pues en todo momento se ha podido controlar la llegada de turistas en sus aeropuertos. Asimismo, Turismo de Canarias recuerda a los turoperadores que el Archipiélago cuenta con estrictas condiciones previas para acceder a alojamientos turísticos regulados, como la obligación de presentar una prueba negativa de Covid en las 72 horas previas a la llegada al Archipiélago o bien un documento oficial que indique que han sido completamente vacunados dentro de los 8 meses anteriores a su viaje o que han recibido al menos una dosis de la vacuna en los últimos 4 meses y al menos 15 días antes del viaje.

Asimismo, el proceso de vacunación en las Islas prosigue a buen ritmo y actualmente el 40% de la población tiene ya las dos dosis suministradas y el 60% cuanta al menos con una dosis.

En cuanto a la cobertura sanitaria, además de contar con una sanidad pública que cumple con los estándares europeos, Canarias firmó el año pasado un acuerdo con la aseguradora AXA para reforzar la seguridad durante la pandemia, ofreciendo un seguro destinado a los turistas que no supieran que estaban infectados por Covid-19 cuando se embarcaron en su viaje o a aquellos que se hayan contagiado durante su estancia en las Islas. La póliza incluye gastos médicos, repatriación y una extensión de la estancia en Canarias para que los visitantes puedan completar el periodo de cuarentena de 15 días.