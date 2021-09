El sector extrahotelero hace análisis de la situación actual

De entre los temas abordados, que fueron muchos, la especial preocupación por la incertidumbre del próximo invierno, sujeto todavía a reservas de última hora, que en el momento actual se sitúan entre un 25 y un 30 por ciento. Pese a un verano esperanzador, se ha evidenciado que todavía son muchos los complejos cerrados, que han aprovechado estos meses para modernizar sus instalaciones, con miras a una inminente mejora de las ocupaciones del sector. El deficiente estado de las infraestructuras de la zona turística fue otro de los asuntos tratados, así como la falta de recursos públicos para su adecuación; especialmente crítica se mostró la asociación con el depauperado estado de los centros comerciales turísticos de San Bartolomé de Tirajana, el estado de abandono de las playas aunado a ello, la fala de control sobre la actividad de "botellón"; todos ellos problemas casi enquistados en el tiempo, como lo está siendo igualmente la proliferación del alquiler ilegal en los establecimientos turísticos, al respecto del cual la asociación espera mucho más de la administración autonómica, no habiendo dado respuesta a las peticiones del presidente.

La problemática de la inmigración también ocupó parte del tiempo de la Junta Directiva, donde el presidente hizo una amplia exposición sobre las gestiones llevadas a cabo personalmente a todos los niveles.

Respecto de las ayudas públicas, la asociación mostró su satisfacción por las recientes ayudas económicas propiciadas por el gobierno de canarias, si bien la especial estructura de las empresas del sector (Comunidad de Propietarios y Comunidades de Explotación), está suponiendo una dificultad añadida para acceder a ellas; además de lo cual, se mostró una postura crítica ante las Corporaciones Locales de las zonas turísticas que han venido manteniendo, pese a la crisis, su presión impositiva en su ámbito competencial.

La Junta directiva trató uno de los temas más actuales, como es el futuro destino de la instalación portuaria de la zona del Pajar (Puerto de Santa Águeda), donde la asociación aboga por la excelencia turística de la zona y por que el destino portuario tenga por objetivo amarres para embarcaciones de recreo y no para grandes cruceros.

Los recientes problemas en la facturación de la luz, donde se visualizó errores por exceso en la misma al basarse en estimaciones erróneas, fue otro de los temas abordados, donde el presidente puso de manifiesto las gestiones, sin respuesta, realizadas ante la responsable de industria del Gobierno de Canarias y la vigilancia que se seguirá llevando a cabo sobre este tema, incidiendo que desde marzo no se han emitido facturas para muchos complejos.

La actual huelga del servicio de handling en el aeropuerto de Gando, fue el último de los temas traídos a la sesión por el Presidente, donde resaltó la importancia de las gestiones llevadas a cabo, aunando esfuerzos con la dirección de AENA y la presidencia y consejero de Turismo del Cabildo Insular de Gran Canaria, para propiciar que la Autoridad laboral mediase en el conflicto, con el resultado final de la aceptación de la mediación por el Comité de Huelga, mediación que finalmente será ejercida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.