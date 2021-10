Siam Park, campeón absoluto al ser reconocido como mejor parque acuático de Europa por décimo año consecutivo

Siam Park lo demuestra con cada año que pasa: no tiene rival. De nuevo, ha vuelto a alzarse como campeón absoluto de los parques acuáticos al ser distinguido como el mejor de Europa por décimo año consecutivo. El Parque, ubicado en Tenerife, ha obtenido el European Star Award, otorgado por la publicación líder y referente en la valoración de parques temáticos Kirmes & Park Revue, todos los años desde que existe este galardón.

Asimismo, una de las atracciones estrella de Siam Park ha recibido también un gran reconocimiento: la espectacular Singha se ha llevado el premio a la mejor atracción de Europa, reforzando su liderazgo como una instalación pionera con un innovador diseño de propulsión de agua. Ya en 2015, la IAAPA la había reconocido como Mejor Nueva Atracción Acuática del Año, al tratarse, más que de un tobogán, de una auténtica montaña rusa acuática con curvas de alta velocidad y 14 cambios de dirección en la que alcanzar 6 m/s en subida y hasta 18 m/s en bajada, garantizando una verdadera inyección de adrenalina y diversión.

Así, a nivel regional, se afianza como una de las mejores alternativas de ocio en Canarias y, a nivel internacional, se consolida como mejor parque acuático del mundo con distinciones como el Travellers' Choice de TripAdvisor durante siete años consecutivos; el European Star Award durante diez años consecutivos, o el Park World Excellence Award en dos ocasiones, entre muchos otros. De hecho, Siam Park es el único parque acuático con tantos reconocimientos, quedando siempre muy por encima de sus competidores. En la misma línea, son muchas las atracciones de Siam Park que han recibido sus propios reconocimientos, como Singha, Kinnaree o The Dragon.

Para la selección de los ganadores de esta edición, que se ha celebrado en Barcelona, el jurado, formado por un equipo independiente de expertos, ha distinguido a aquellos parques que han destacado, de manera excepcional, por sus logros en materias como la innovación o el emprendimiento, valorando especialmente las medidas de prevención implementadas para la lucha contra la COVID-19. En este sentido, Siam Park cuenta con los más altos estándares de seguridad tanto para los visitantes como para su personal y ha intensificado los protocolos de limpieza de todas las áreas.

Adrenalina, diversión y relax en un ambiente exclusivo

Además de sus espectaculares atracciones, la belleza de este parque es, en sí, un atractivo incomparable, y nada es equiparable a poder disfrutar de atracciones únicas en el mundo, en una apuesta sin precedentes en un entorno de exuberante vegetación y de diseño y decoración tailandesa. Los visitantes podrán experimentar en primera persona las sensaciones que producen Tower of Power y su tobogán de 28 metros de altura; Singha, y muchas otras impresionantes atracciones de última generación sin las que unas vacaciones en Tenerife no estarían completas.

Y para los que busquen relax en un ambiente exclusivo, Siam Park ofrece Siam Beach, la playa con olas artificiales más paradisiaca de Canarias, donde rompen las increíbles olas de The Wave Palace. Siam Park, situado en Adeje, en Tenerife, es un lugar en el que el buen clima y la diversión están asegurados todo el año y es, por tanto, otra visita obligada si se viaja a Canarias.