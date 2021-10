Turismo incide en el buen clima de Canarias para captar a un turista extranjero con ganas de viajar lejos y más presupuesto

A través de la empresa pública Promotur Turismo de Islas Canarias, se invierten cuatro millones de euros en la iniciativa 'The other winter' ('El otro invierno'), que persigue aprovechar el incremento de la intención viajera, la recuperación de la conectividad aérea de las islas y la mayor disponibilidad presupuestaria que tienen los turistas para efectuar sus viajes.

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, y la directora de proyectos de Comunicación al Cliente Final y al Profesional de Promotur, Elena Gonzalez Vázquez de Parga, explicaron esta mañana en rueda de prensa el contenido de esta campaña, que se apoyará en la recuperación de la conectividad aérea en las islas.

"Para los meses de noviembre a marzo, las compañías han programado unos 7.860.000 asientos, 660.000 plazas más que antes de la pandemia; ahora, nuestro objetivo es llenar estas plazas de turistas que quieran disfrutar de un invierno cálido en Canarias, muy distinto al de sus países de origen, que es la idea sobre la que se asienta esta nueva campaña", afirmó Castilla. Actualmente, Canarias está conectada con 140 destinos y la capacidad aérea regular para el invierno ya está un 9,2% por encima de la del invierno precovid. "Para los meses de noviembre y diciembre la oferta de asientos es de 3,1 millones, un 2,7% más que en esos mismos meses de 2019, por lo que esta oferta nos hace prever una buena temporada que irá mejorando de forma gradual a medida que avance", explicó la consejera.

Para noviembre, hay programados 1.992 vuelos semanales de llegada nacionales e internacionales, "lo que nos da una idea de la apuesta que están haciendo las aerolíneas por Canarias, pues estamos hablando de 213 vuelos más para una semana tipo", aseguró la consejera. Además del crecimiento que experimentan los mercados británico y alemán, los más relevantes para las islas, destaca también el aumento de Holanda, que duplica los vuelos a la semana, y de Francia, que pasa de 46 a 69 vuelos a la semana, "una tendencia al alza muy significativa por las posibilidades que nos abre a la hora de diversificar y crecer en otros mercados más allá de los tradicionales", afirmó Castilla.

"La capacidad aérea de noviembre se encuentra por encima de la de 2019 y eso es muy positivo, pero ahora debemos trabajar para que los aviones vengan llenos o con una ocupación alta y que no se cancelen operaciones por falta de demanda, como nos ha ocurrido a lo largo de la pandemia, que a medida que se aproximaban las fechas las compañías iban cancelando", explicó la consejera.

A esta recuperación de la conectividad aérea se suman los datos aportados por la European Travel Commission en la última Encuesta de Sentimiento sobre Viajes Intraeuropeos y Domésticos, que monitoriza la actitud de los europeos frente a los viajes tras la pandemia. Este informe indica un incremento en 15 puntos del índice de la intención viajera, que se encuentra ya en el 68%, además de que ha descendido el porcentaje de las personas que se niegan a viajar debido a la pandemia, con un 16%. "En este deseo de volver a viajar ha influido mucho la vacunación, que es clave para la recuperación turística ya que da confianza al turista, al igual que el certificado digital europeo covid, que facilita los viajes", explicó la consejera durante su intervención.

Además, Castilla detalló que cada vez se amplía más el radio de los viajes y no se opta tanto por el turismo cercano, sino que un 53% de los ciudadanos europeos planea un viaje a otro país comunitario, lo que supone el porcentaje más alto desde septiembre de 2020. "La mayor parte de las personas que están dispuestas a salir de sus países y a viajar más lejos optan por unas vacaciones de sol y playa, con un 38%, seguido por su preferencia por un destino en el que destaque la naturaleza y se puedan practicar actividades al aire libre (13%), dos características que Canarias reúne y que sólo un destino como el nuestro puede ofrecer en Europa en plena temporada de invierno", afirmó la consejera.

Unos viajeros que, además, cuentan con una la disponibilidad presupuestaria superior para sus viajes, con una media de 595 euros más para gastar en sus vacaciones que en la época precovid. "Para captar a estos visitantes, que tienen ganas de viajar fuera de sus países y de disfrutar de un buen clima en invierno, lanzamos la campaña 'The other winter' con el objetivo no sólo de activar la demanda para la compra de viajes en nuestra temporada alta, sino también para posicionarnos como opción para las reservas tempranas de verano 2022", concluyó Castilla.

The other winter

Tal y como explicó la directora de proyectos de Comunicación al Cliente Final y al Profesional de Promotur, Elena Gonzalez Vázquez de Parga, el concepto creativo de la campaña está enfocado a resaltar el valor más relevante del destino en la temporada de invierno, el clima, "en un momento en el que los potenciales turistas necesitan escapar el frío y buscan destinos conocidos donde desconectar de la rutina en un ambiente relajado, sin imprevistos, para disfrutar en pareja o en familia de tiempo de calidad".

Para realzar esta virtud de las islas, "hemos optado por emplear imágenes conceptuales que representan elementos simbólicos del invierno, generando un contraste visual entre las temperaturas de origen y el clima que se van a encontrar en Canarias", detalló González.

En este sentido, la campaña de exterior interactiva indica en cada momento la previsión meteorológica de la ciudad en la que se encuentran los anuncios, que se comparan con el clima que se vive en el invierno canario. Si llueve en el país de origen, se lanza un anuncio en el que se habla sobre 'la otra lluvia' de las islas, en referencia al océano que salpica a quienes se bañan; en el caso de que bajen las temperaturas, se muestra un helado con el fondo de una playa para ilustrar 'el otro frío'. Entre otras iniciativas, se encuentra también la creación de un espacio propio en la web Holaislascanarias, además de una presencia destacada en redes sociales, medios convencionales y Youtube.

"Tras una etapa de gran carga emocional debido a la pandemia, los potenciales visitantes han normalizado la nueva situación e intenta recuperar sus hábitos. Por ello, huimos de discursos vinculados al covid y aportamos valores experienciales que enriquezcan su rutina y le permitan vivir momentos de calidad, en este caso el excelente clima y las hermosas playas que pueden disfrutar en el archipiélago mientras el frío es el protagonista del resto de Europa", concluyó González.

La campaña 'The other winter' arranca hoy y se desarrollará hasta el 15 de diciembre en Reino Unido, Alemania, Irlanda, Francia, Italia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Holanda, Bélgica, Suiza y Polonia. Se dirige a parejas y familias de entre 18 y 65 años, con especial atención a la franja de edad entre 45 y 55 años, y cuenta con un presupuesto de cuatro millones de euros, financiada con fondos Feder.