Canarias/ La consejera anuncia en el foro 'The Future of Tourism World Summit', celebrado en Barcelona, que el año que viene se pondrá a disposición de las empresas turísticas herramientas para la medición y reducción de la huella de carbono a través de la estrategia Canarias Destino.

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, insistió ayer en la cumbre mundial del turismo 'The Future of Tourism World Summit' en el trabajo que se está realizando desde Turismo de Canarias para que el archipiélago consolide un liderazgo digital que le permita no sólo transformar su modelo turístico, sino también empoderarse como destino.