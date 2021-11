Las Jornadas Profesionales proponen alianzas para garantizar el desarrollo del sector del Turismo Activo en Canarias

Las Palmas de Gran Canaria/ Las VI Jornadas Profesionales de Turismo Activo y Ecoturismo de Canarias organizadas por Activa Canarias con el patrocinio de Turismo de Gran Canaria, demostró la pertinencia del fortalecimiento de alianzas y el acercamiento del Turismo Activo a otros ámbitos cercanos. Con todo, agentes de la administración pública, de la universidad, de las distintas reservas de la biosfera insulares, de las patronales turísticas, de las agencias de viajes o de productos turísticos de cooperación, plantearon un debate de acercamiento al subsector del Turismo Activo.



Por otro lado, en las jornadas se plantearon las nuevas vías de comercialización del Turismo Activo, en este caso a través de vías digitales. En ese sentido, cerca de 70 empresas tienen a su disposición una herramienta para diseñar sus productos turísticos. Con esta nueva herramienta, se consigue llegar al turista potencial a través de las vías digitales, que se han demostrado esenciales sobre todo durante la pandemia, y cuyo papel se plantea imprescindible en la nueva coyuntura turística.

José Luis Echevarría, presidente de Activa Canarias, abrió la inauguración subrayando "la importancia de tejer alianzas para avanzar en un sector ecoturístico que supone una alternativa turística de primer nivel y respetuosa con el medio ambiente. Tradicionalmente el Turismo Activo ha requerido de acuerdos para llevar a cabo su actividad en zonas alejadas de los centros turísticos tradicionales y ahora se trata de fomentarlas y consolidarlas".

El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, señaló que "cabe destacar que el turismo rural, que está muy vinculado al Turismo Activo, y que al mismo tiempo está vinculado con la naturaleza, al senderismo y al conocimiento de nuestra geografía interior, es uno de los productos que más interés genera en nuestros clientes".

El concejal de Movilidad, Promoción Económica y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, aseguró que "cada vez se están popularizando más los productos turísticos sostenibles, no solo para extranjeros sino también para locales. En ese sentido, Las Palmas de Gran Canaria tiene condiciones idóneas para ser un destino turístico de primer nivel".

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, resaltó que "el Turismo Activo es un turismo sostenible por el que Gran Canaria va a apostar. No hay oferta turística mejor para la ecoisla a la que aspiramos. Vamos a impulsar y a apostar por el Turismo Activo como turismo verde y compatible con las restricciones por la pandemia". Añadió que "tenemos que aprovechar el impulso del congreso nacional de 2019 y potenciar juntos el Turismo Activo en la isla".

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, destacó la oportunidad de este encuentro de trabajo para poner en común cuáles son las demandas, necesidades, retos y oportunidades de un segmento tan importante para las islas como el del Turismo Activo. "No en vano, durante los tres primeros trimestres del presente año 2021, hasta un 44% de los turistas que nos visitaron realizaron alguna actividad relacionada con esta modalidad", según dijo.

Castilla reconoció lo duro que ha sido para este segmento la crisis causada por la pandemia y recordó que para ayudarles en su camino hacia la reactivación, desde la Consejería de Turismo se arbitró por primera vez, una línea de ayudas valoradas en 250.000 euros para dinamizar y aumentar el consumo de las actividades ligadas al Turismo Activo y que tendrán de plazo para ejecutar hasta junio del año que viene. "Deseamos que contribuya al objetivo y esperamos sumar otras líneas de apoyo para el 2022", adelantó.

Las ponencias fueron ofrecidas por los gerentes de Turismo de Islas Canarias y de Turismo de Gran Canaria. José Juan Lorenzo, director-gerente de Turismo de Islas Canarias, abordó la hoja de ruta de las islas con respecto al Turismo Activo y a la industria en general. "El Turismo Activo es un turismo sostenible que nos permite ser referentes en materia de sostenibilidad en las islas", afirmó. En ese aspecto, precisó que la estrategia 'Canarias Destino' integra todos esos elementos, además de su carácter unificador de la industria turística. Pablo Llinares, director-gerente de Turismo de Gran Canaria, centró la lupa concretamente en la isla de Gran Canaria. Llinares recordó que "desde Turismo de Gran Canaria llevamos años apostando por el Turismo Activo y creemos que es un gran valor para la isla". Asimismo, mencionó la apuesta por la sostenibilidad y la digitalización para mejorar la expectativa del cliente que visite nuestro destino.

El plato central fue el Foro Turismo Activo y Territorio, donde se habló de promoción turística, se visibilizaron las alianzas entre sectores y sirvió como jornada de conclusiones del Ciclo de Conferencias 'Turismo Activo y Territorio' que tuvo lugar entre mayo y junio de este año.

En la conversación colectiva participaron Miguel Ángel Pérez Hernández, viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Luis Echevarría, presidente de Activa Canarias, Lucía Fuentes, consejera de Turismo del Cabildo de El Hierro, Luz Goretti Gorrín, concejala de Turismo y Medio Ambiente de Santiago del Teide, Yurena Pérez, responsable de la Reserva de la Biosfera de El Hierro, Noelia Suárez, Project mánager de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura, Anabel Rivero, directora del Departamento de Turismo de la Cámara de Comercio de Gran Canaria y Técnico CIDE de Turismo para Gran Canaria (Red CIDE), Laura Bethencourt, presidenta de APIT (Asociación Profesional de Guías Oficiales de Turismo) de Tenerife, Álvaro González, gerente de la Ruta del Vino de Gran Canaria, Tom Smulders, vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), Matías González, profesor de Economía Aplicada y directivo del TIDES de la ULPGC, Aquilino Miguélez, Coordinador del Gabinete Científico de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote e Ignacio Poladura de Armas, director general de Viajes Insular. Todo ello en un evento conducido por el gerente de Activa Canarias, Tanausú Zumaquero-Nuez.