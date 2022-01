En este encuentro participaron también José Rodríguez, CEO de Sercotel Hotel Group; Juan Miguel Morales, director general vacacional de Ávoris Corporación Empresarial (grupo Barceló); y Manuel Domínguez, responsable de Operaciones de Viajes El Corte Inglés + Logitravel.

En su intervención, Castilla recordó que "la economía sénior supone el 25% del PIB en Europa y más del 45% del consumo mundial, por lo que los expertos la definen como un nuevo motor económico". Unos datos que la convierten en "una oportunidad de desarrollo económico y social que Canarias no puede perder, sobre todo porque es un segmento con alto consumo de viajes", añadió la consejera.

Para atraer a estos visitantes, Turismo de Canarias comenzó a finales del año pasado la estrategia que gira en torno al concepto comunicativo 'Take a life break in the best climate of the world' ('Date un respiro en el mejor clima del mundo'). "Ya nos estamos posicionando en la mente del consumidor potencial, comenzando por el mercado español, donde desarrollamos desde diciembre una acción muy capilar que llegará a todas las provincias del país para situar a las islas como el destino idóneo de larga estancia para estos viajeros", explicó la consejera.

Para 2022, Castilla anunció que Turismo de Canarias ha realizado un ejercicio de microsegmentación dentro de la categoría 'silver plus' y que está trabajando en el diseño de una batería de acciones tácticas para cada audiencia, divida en patanegras, accionistas y vividores.

Los patanegras son las personas que vienen a Canarias de vacaciones de forma regular, pero que nunca han dado el paso de quedarse una larga estancia. "Es el segmento con más potencial y del que podemos obtener más resultados a corto plazo", aseguró la consejera. Para ellos, se crearán contenidos para la organización y facilitación del viaje, así como sobre 'qué está pasando' en las islas (eventos, comunidades locales de extranjeros, vida local, etcétera). Además, se desarrollarán acciones con prescriptores para reducir el miedo ante el cambio vital de la larga estancia.

En el caso de los vividores, es decir, aquellos que ya realizan largas estancias, pero no en Canarias "vamos a hacernos un hueco en su mente, posicionándonos como una opción atractiva para ellos, ofreciendo una propuesta de valor centrada en nuestra ventaja competitiva, el buen clima", añadió Castilla. Para lograr este fin, se realizará un estudio de los competidores y los atributos que más valoran estos turistas, y se iniciará una campaña de turismo vacacional centrada en una primera fase en el mercado español.

Finalmente, los accionistas son la última categoría de este turismo 'silver plus' y hace referencia a las personas que han venido una o más veces a Canarias a disfrutar de una larga estancia y "a quienes vamos a fidelizar aún más mejorando su experiencia", aseveró la consejera. Las acciones concretas que se desarrollarán con ellos irán desde estudiar su comportamiento para conocer sus necesidades hasta llevar a cabo acciones de concienciación al sector turístico regional sobre la importancia del desarrollo de una oferta específica para estos visitantes.

Turismo 'silver' en las islas

El archipiélago ya cuenta con unas cifras considerables en llegada de turistas sénior, que en 2019 representaron 4.514.000 personas, un 34% del total de los visitantes. Una cuota de mercado que es aún mayor si se hace referencia a la facturación que representa, pues este turista se caracteriza por un mayor gasto. En 2019, generó 5.360 millones de euros de facturación, un 35,52% del total de la cifra de negocio del turismo en Canarias.

Con la nueva estrategia, Turismo de Canarias persigue mejorar las cifras de turistas 'silver plus' o de larga estancia, que ya reciben las islas. En 2019, el año previo a la pandemia, llegaron 131.600 visitantes pertenecientes a este segmento, cuya estancia media fue de 49,58 noches y su facturación anual, de 383 millones de euros.

El objetivo del plan de acción es que a medio plazo el número de estos turistas que vengan a Canarias sea de 200.000 anuales, es decir, un aumento de alrededor del 50%. Además, con la colaboración del sector privado en el desarrollo de un producto acorde a los 'silver plus' se pretende alargar su estancia media y, por lo tanto, aumentar así su facturación anual, que pasaría de 383 millones de euros a más del doble, 770 millones de euros.