CEHAT solicita prolongar los ERTE hasta el 31 de mayo para evitar la destrucción de empleos

Nacional/ La patronal alerta de que parte del sector no podrá recuperarse hasta mayo o junio debido a factores como la lenta recuperación del turismo MICE, las cancelaciones británicas o la práctica inexistencia de reservas de los turistas de largo radio. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) manifiesta la necesidad de prorrogar los ERTE hasta el 31 de mayo de 2022 en las mismas condiciones actuales, con el fin de evitar los despidos generalizados y la destrucción de empleo en el sector.

Ante el inminente fin de los ERTE en el sector turístico a finales de febrero, CEHAT recuerda que hay subsectores y zonas de España que aún no se han recuperado tras los efectos de la variante ómicron. A esto han contribuido factores como que las reuniones de negocio y los viajes de empresas aún no se han reactivado a niveles que podrían considerarse como normales y que el turista de largo radio todavía no ha reservado sus viajes debido a las medidas imperantes en Europa.

Asimismo, los hoteleros lamentan que, a pesar de la positiva flexibilización de las medidas adoptadas para facilitar los viajes a España de las familias británicas, el sector se ha resentido debido a que el cambio de normativa llegó tarde, dando escaso o nulo tiempo de reacción a los británicos y haciendo que muchas de las reservas que suele hacer este mercado clave para España se hayan perdido y redirigido a otros destinos competidores.

Para CEHAT, todos estos factores provocan que una parte importante del sector hotelero español no se pueda recuperar hasta mayo o junio. La Confederación avisa, por tanto, de que si desaparecen los ERTE COVID en el mes de febrero se producirá un enorme desfase entre la obligación de tener que contratar a todas las personas que actualmente se encuentran en ERTE sin que se haya restablecido la demanda.

Por ello, la patronal demanda que, para evitar problemas en las empresas que aún no se han recuperado y que han subido mucho su endeudamiento, se prolonguen los ERTE hasta el 31 de mayo en las mismas condiciones actuales, entendiendo que aquellas empresas que necesiten a sus trabajadores no los van a requerir.

"Las empresas y sus trabajadores han hecho un gran esfuerzo por salir de la crisis originada por la pandemia y superar recientemente la sexta ola con la variante ómicron, que frenó las reservas a principios de invierno y minó la positividad que comenzaba a extenderse entre los hoteleros. Ante ello y el apoyo demostrado por parte del Ejecutivo con los ERTE en el peor momento de la crisis, el Gobierno tiene ahora la oportunidad de apoyar hasta el final al sector que más ha sufrido, el sector turístico, en estos meses en los que parece que la situación despega, aunque con muchos interrogantes en el aire. Nos lanzaron un flotador y nos recataron de la tormenta. Ahora necesitamos que nos lleven sanos y salvos a tierra. Lo que queda es lo más fácil: el desembarco", señala Jorge Marichal, presidente de CEHAT.