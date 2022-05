Las patronales turísticas exigen al Gobierno canario que firme ya con el Estado el traspaso financiero en Costas o que ejerza de forma inmediata las competencias con fondos propios

Canarias/ Las organizaciones empresariales lamentan el retraso de dos años desde el anuncio de esta firma y temen que se pierda la ventana presupuestaria del 1 de julio y haya que esperar de nuevo hasta 2023.

Las patronales turísticas canarias ‒Ashotel, FEHT, Asofuer y FTL‒ exigen al Gobierno de Canarias que o culmine el proceso y firme el decreto que le reporta los recursos necesarios, o use sus medios propios, que los tiene, para que pueda ejercer de forma inmediata las competencias transferidas por el Estado en materia de costas y gestion de su litoral. Estas competencias están contempladas en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Canarias desde su última reforma, aprobada en las Cortes Generales en noviembre de 2018. Las patronales consideran que este es un ejercicio que no se puede demorar más y confían en que las cercanas fechas electorales no influyan en este asunto tan importante para las Islas y para el principal motor de la economía canaria.