La sostenibilidad irrumpe entre los criterios de los clientes turísticos a la hora de elegir destino

"La preocupación por el cambio climático y los criterios de sostenibilidad están cada vez más presentes y todo el sector coincide en señalar que su peso a la hora de elegir un destino irá creciendo en los próximos años", valoró Carlos Álamo. "Nosotros ya trabajamos este terreno, con el ejemplo de Biosphere, porque el cliente está cada vez más sensibilizado y exige que sus vacaciones no impliquen un daño al medio ambiente", añadió.

Entre las novedades que presenta el 'nuevo' cliente de Gran Canaria, recogidos en un informe del primer trimestre de 2022 promovido por Turismo de Gran Canaria y desarrollado a través de encuestas de gasto por el ISTAC, (Instituto Canario de Estadística) aparece por primera vez la cuestión de la sostenibilidad y sin ser aún determinante en el mismo sí se presenta como un elemento novedoso y en proceso de crecimiento.

Según revela este informe, un 39% de los turistas de Gran Canaria no contempla o muestra predisposición por la sostenibilidad a la hora de elegir entre distintas opciones o destinos. El 21,5% del total sí muestra predisposición a elegir opciones más sostenibles aunque esto les suponga algún tipo de inconveniente. Además, un 38,87% declara que sí está dispuesto, pero solo si no les supone ningún inconveniente.

La mayoría de los turistas británicos sí que tiene en cuenta opciones más sostenibles, siempre y cuando no supongan ningún inconveniente(39,08%), mientras el 23,66% asegura que no les importan los inconvenientes y un 37,36% rechaza elegir con el criterio de la sostenibilidad. El mercado alemán presenta la misma línea. Un 36,99% apuesta por lo sostenible si no genera inconvenientes; un 22,24% lo haría independientemente de los inconvenientes; y el 40,77 no lo considera entre sus elementos a la hora de decidir su destino.

Dentro del grupo de mayor predisposición a la hora de elegir opciones más sostenibles, el mercado español es el que mayor cuota presenta en comparación al resto de países, con un 26,27% de turistas nacionales.

La mayor parte de los turistas no tienen predisposición a la hora de gastar un dinero extra para reducir su huella de carbono, con una cuota del 34,27%. Sin embargo, la mayoría de los turistas alemanes sí que están dispuestos a hacer un gasto extra de hasta un 10% más (30,56%).

Dentro del grupo de mayor predisposición a la hora de un mayor gasto para reducir su huella de carbono, de nuevo el mercado alemán es el que mayor cuota alcanza en comparación al resto de países, con un 20,15% de turistas germanos.

La encuesta de la ISTAC también indaga sobre la valoración del cliente turístico respecto a las medidas de sostenibilidad aplicadas en Gran Canaria, con un resultado favorable. La nota más alta (8,56) corresponde a la tolerancia mostrada por la población hacia el turismo. Le sigue la calidad del aire (8,39) y la calidad de vida que percibe en la isla (8,09), así como la limpieza de la Isla (8,08). Otras valoraciones destacadas por parte del turista residen en la facilidad de movilidad en el transporte público (7,57), el consumo racional de agua (7,29) y el uso de energías renovables (7,10). La peor valoración, con una nota de 6,71, aparece la masificación en las zonas turísticas y el reciclaje, puntuado con una nota de 6,94.

Otra variación en el informe del primer trimestre de 2022 se encuentra en el aumento del porcentaje de turistas jóvenes. El grupo de edad entre los 16 y los 44 años ahora ocupa un 47% del total de visitantes, frente al 38,51% del primer trimestre del 2019, año de referencia precovid. El grupo de mayores de 44 pasa de 61,49% de 2019 al 53% actual. Esta es una de las prioridades establecidas en la estrategia de Turismo de Gran Canaria 2021-2025 y que detecta la necesidad de aumentar la presencia de jóvenes y menores entre nuestra clientela. Esto implica, además, un ligero aumento del número de turistas que viajan con niños y que pasa de representar el 10,97% en el primer trimestre de 2019 a un 12,39% de la actualidad. Aún así el volumen de visitantes sin niños es mayoritario: 89% en 2019 y 79,63% en el primer trimestre de 2021.

Por otro lado, desciende el parámetro temporal a la hora de reservar el viaje. En 2019 el 33,51% lo hacía dentro del margen del mismo mes (de 0 a 30 días), mientras que las reservas de última hora representan actualmente el 41,50% del total. Es decir, en el primer trimestre de 2022, casi un 42% de los turistas que llegaron a Gran Canaria afirmaron haber organizado su viaje con una antelación de menos de un mes. Mientras, los turistas que reservan con más de tres meses de antelación representan ahora el 31,75% del total. En 2019 representaban el 39,70%.

La estancia media también crece. La estancia media total durante el primer trimestre de 2022 se situó en 10,63 días, lo que supone un aumento del 11,54% respecto al 2019. Los turistas alemanes siguen siendo los que pasan, de media, más días en la isla (11 días, sin tener en cuenta el dato de otros países),lo que supone más de 3 días por encima de los residentes en España.