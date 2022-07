Sensitur PRO La Palma: el gastroturismo, una de las grandes apuestas del turismo palmero

La erupción del volcán Cumbre Vieja, junto a la crisis por la covid-19, han dejado a los palmeros en una situación crítica. Una isla que vive del turismo, se ha visto obligada a reinventarse y aprovechar las oportunidades que le han llegado. La Palma ha brillado estos últimos años por su capacidad de resiliencia, organización y, por encima de todo, unión. Durante las jornadas, tuvimos el enorme placer de recibir a Álvaro de la Bárcena Argany, viceconsejero del Sector Primario del Gobierno de Canarias, con un discurso en el cual destacaba la importancia, sobre todo en estos momentos, de promover el producto local.

La isla de La Palma se caracteriza por ofrecer un turismo basado en experiencias, en definitiva, un tipo de turismo que prioriza la cultura, la gastronomía, la naturaleza y el conocimiento. Lo cierto es que, uno de los fuertes de la Isla siempre ha sido el gastroturismo, y, como comentaba el viceconsejero, no es algo nuevo, siempre ha sido una apuesta fortísima y que, desde luego, no ha dejado descontento al turista. "No hay nada mejor que una buena experiencia para volver o recomendar La Palma", exponía.Y es que, no hay nada mejor que hospedarse en un hotel, apartamento o casa rural y que, los productos que se ofrezcan sean de km0, pues, por un lado beneficia al comercio local y, por otro, proporciona al turista una experiencia completa del destino.

Los asistentes del evento tuvieron el privilegio de degustar una maravillosa gastroexperience basada en productos ecológicos y locales de km0 de la isla de La Palma, aplicando la economía circular en un 95%.

Pescado fresco procedente de mercados locales

Asimismo, no debemos olvidar que nos encontramos en un proceso de transición, el cual está viendo poco a poco sus frutos, pero queda camino por recorrer. En esta línea, Álvaro de la Bárcena Argany hizo alusión a la importancia de la buena comunicación entre productores y pequeños y grandes empresarios, "los propietarios, gerentes y directores de hoteles, jefes de compras, bebidas y alimentación, deben estar directamente conectados con los productores". Y es que, no hay mejor forma de apoyarse unos a otros que fomentando los productos de km0, ofreciendo actividades respetuosas con el medio, como puede ser el pescaturismo y, consiguiendo así, moldear el tipo de turismo que queremos para nuestra isla. Asimismo, el viceconsejero terminó su intervención destacando el papel que juegan las instituciones, "debemos apoyar y facilitar los canales de distribución, garantizando así, el suministro a los establecimientos a un precio determinado", concluyó.

Una vez más, Sensitur PRO La Palma trasladó un mensaje de esperanza en la recuperación turística y económica de la Isla y, además, puso encima de la mesa las diversas iniciativas que ya están caminando y que, afortunadamente, apuntan al éxito. Es evidente que nos encontramos en un momento en el que la unión y el apoyo es clave para este resurgimiento, por ello, Sensitur pone en valor este destino y lo sitúa como referente dentro del panorama nacional e internacional.

Esta jornada de sensibilización turística y medioambiental dirigida a empresarios y profesionales del sector se despidió, tras la intervención de alrededor de 30 ponentes, un centenar de asistentes y 4.200 inscritos en streaming, con más fuerza que nunca, apoyando a su querida Isla Bonita.

Sensitur PRO La Palma 2022 está creado y organizado por Futurcan Marketing & Eventos, cuenta con el apoyo de prestigiosas entidades como la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Canarias, Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). A su vez, con la colaboración del Ayuntamiento de Breña Baja como municipio anfitrión, y el Cabildo Insular de La Palma, entre otros.