Las universidades canarias y el ejecutivo regional presentan un informe sobre sostenibilidad del turismo

El acto estuvo conducido por Montserrat Hernández, directora del grupo de comunicación Tribuna, y contó con la presencia de los dos coordinadores académicos del observatorio: Raúl Hernández Martín, director de la Cátedra de Turismo CajaCanarias-Ashotel de la Universidad de La Laguna; y Carmelo León González, director del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. También fueron ponentes la viceconsejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Teresa Berástegui, y el gerente de ASHOTEL, Juan Pablo González.

Del informe se presentó un resumen ejecutivo impreso, editado de manera clara, sintética y atractiva, que resume los principales puntos del trabajo realizado, pero próximamente será publicado online en los portales de las instituciones responsables una versión completa y mucho más extensa, que permitirá hacer búsquedas y se convertirá en un instrumento de gran utilidad para las personas relacionas con el sector.

El informe nace con vocación de documento abierto y en continua mejora, pero su propósito ha sido recopilar todos los datos objetivos disponibles sobre el sector en Canarias, con el propósito de que sirva come herramienta para la toma de decisiones basada en evidencias e información real. Por ello, se establecen indicadores para poder medir la sostenibilidad en su triple dimensión: ecológica, económica y social.

El informe también detecta las dieciséis áreas claves de la sostenibilidad del turismo en Canarias, aportando los datos disponibles sobre cada una: satisfacción local con el turismo y bienestar; formación, emprendimiento y empleo; innovación en el destino, impactos y beneficios económicos; estacionalidad; atractivo del destino y satisfacción del turista; digitalización, conocimiento y turismo inteligente; gestión de la energía; gestión del agua; gestión de residuos sólidos; cambio climático y mitigación; gobernanza; conectividad; turismo de masas; madurez de destino y renovación; áreas protegidas y ecosistemas frágiles; y accesibilidad universal.

La presentación de este informe ha servido, además, para celebrar que el Observatorio Turístico de Canarias fue aceptado en la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible de la Organización Mundial del Turismo (INSTO), en octubre de 2020, una adhesión que, pese haber sido anunciada en su momento, había quedado algo silenciada con motivo de la pandemia.

Acto de presentación

Raúl Hernández, de la Universidad de La Laguna, fue el encargado de desgranar los detalles de un texto que, a su juicio, debe ser ampliado mediante la colaboración de los agentes públicos y privados. "Venimos de un modelo en el que hemos tenido frecuentemente el viento a favor y eso ha llevado a un modelo de 'cuanto más, mejor'. Estamos en una fase de transición hacia la sostenibilidad y el conocimiento". El experto citó al Nobel de Economía Jospeh Stiglitz al señalar la necesidad de focalizar y "medir lo importante", lo cual se ha concretado en esos dieciséis factores ya descritos y ha permitido detectar en qué aspectos hay información suficiente y en cuáles es necesario indagar más.

Hernández concluyó que era importante generar información a escala de microdestino con indicadores que faciliten el uso de Big Data para cambiar a una cultura de gobernanza basada en datos. "En muchas ocasiones se han tomado decisiones 'a ojo', por lo que nuestra voluntad es aportar los datos para poder tomar esas decisiones informadas. Para ello también es necesaria una estrategia turística más organizada".

Para Carmelo León, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la presentación del informe es un "hito importante" que viene a saldar una trayectoria investigadora de una década por parte de las dos instituciones académicas. Este informe ha permitido a Canarias pertenecer al INSTO, un observatorio en el que participan 35 destinos de 15 países, en el cual España es muy relevante, con 7 observatorios, solo superada por China, que cuenta con 8. "La red quiere impulsar la observación de calidad e innovadora que permita a los destinos avanzar hacia una sostenibilidad fehaciente, real".

Teresa Berástegui, viceconsejera de Gobierno de Canarias, recordó que antes de la pandemia había 15 millones de visitantes y se era líder europeo en pernoctaciones. "Cuando hace tres años nos decían que debíamos adaptarnos para no perder el liderazgo, parecía una tontería, pero la pandemia nos abrió los ojos". Además, recordó que los datos avalan que los turistas están cada vez más concienciados con el medio ambiente e incluso están dispuestos a hacer un gasto mayor si perciben que el destino apuesta por la sostenibilidad. Y la propia población local se está replanteado el modelo. Por ello, la conclusión es clara: "Nos tenemos que adaptar porque lo piden los turistas y los canarios".

Por su parte, Juan Pablo González, de ASHOTEL, abogó por centrarse en la sostenibilidad en su triple dimensión, sobre todo tras superar una crisis insólita: "Nunca había visto hoteles cerrados, pues son un negocio que suele funcionar 24/7. Se nos ha abierto una posibilidad a través de los fondos Next, pero necesitamos aunar intereses desde un punto de vista de la gobernanza". En su opinión, tras la COVID-19, "el turismo será sostenible o no será", con retos futuros como lograr la descarbonización en 2030 y en 2050 tener un balance neto de emisiones.

Hacia el final de la sesión, hubo cierto debate que se volvió a centrar en la polémica sobre si se debía seguir apostando por el turismo de masas o era preferible dejar de obsesionarse con lograr cifras récord. Para Raúl Hernández, es necesario elevar el debate más allá de los guarismos para enfocarse en la sostenibilidad, mientras que el director de ASHOTEL sostuvo que es evidente que la situación no va a mejorar "con 25 millones en lugar de 15, pero a lo mejor podemos lograr que vengan 9 que gasten como 15", algo complejo dado que Canarias no es un destino exclusivo, sino de clase media.

En todo caso, tal y como concluyó la viceconsejera, hay que conseguir un gran pacto por el turismo, que implique a todas las administraciones independientemente de su color político, y a los sectores público y privado. "Canarias es un destino y una marca muy potente, pero la gallina de los huevos de oro puede morir. Hay que tomar daciones de manera responsable y desde el conocimiento".