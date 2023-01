Turismo de Canarias convoca ayudas por 16 millones para eficiencia energética y economía circular en alojamientos

Canarias/ La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, que dirige Yaiza Castilla, abre desde hoy, 2 de enero de 2023, el plazo para que los propietarios de edificaciones destinadas a alojamiento turístico de las islas o las empresas explotadoras de las mismas puedan solicitar las ayudas para financiar proyectos de eficiencia energética y economía circular. Esta nueva convocatoria de subvenciones, con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de los fondos NextGenerationEU, cuenta con un presupuesto de 15.938.265 euros y un plazo para presentar las solicitudes por parte de los establecimientos alojativos hasta el 31 de diciembre de 2024, siempre y cuando exista disponibilidad de fondos, ya que para agilizar el proceso, la gestión de estas ayudas, se realizará por concurrencia no competitiva, de forma que las solicitudes serán atendidas por orden de entrada hasta agotar el crédito.



La consejera de Turismo, Yaiza Castilla, recordó que "la descarbonización de la actividad turística es un objetivo estratégico principal para el destino Islas Canarias y, además, el único camino para seguir siendo uno de los destinos más apreciados de Europa".

De ahí la reciente firma del acuerdo de adhesión al compromiso de Glasgow, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por parte de las entidades públicas y privadas turísticas del archipiélago y liderado por Turismo de Canarias, y por el que quienes lo suscribieron se comprometen a reducir un 50% las emisiones de carbono del turismo para el año 2030 y eliminarlas por completo lo antes posible, y siempre antes de 2050.

Para ese viaje a la descarbonización, y entre otras medidas, la titular de Turismo dijo que tal y como nos comprometimos, "vamos a acompañar al sector privado facilitándoles financiación a través de diferentes líneas de subvenciones, como estas que se convocan ahora".

El objetivo de la convocatoria es conceder estas ayudas, al menos, a 255 hoteles y establecimientos extrahoteleros (apartamento, villa, casa emblemática, casa rural y vivienda vacacional), que deben estar inscritos en el Registro General Turístico.

Los proyectos a financiar con estas ayudas deberán garantizar una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos el 30% sobre la situación de partida.

Actuaciones subvencionables

En este sentido y de acuerdo con las bases de la convocatoria, serán subvencionables la reforma de edificios existente destinados a alojamiento turístico, que favorezcan la reducción del consumo de energía final y de las emisiones de dióxido de carbono, mediante el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables y la economía circular.

En concreto, serán actuaciones subvencionables la mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica de manera que se consiga una reducción de la demanda energética de climatización y calefacción del edificio, mediante actuaciones constructivas convencionales (carpintería exterior, fachadas, protecciones solares, etc.) y no convencionales o de arquitectura bioclimática (sistemas de sombreamiento, ventilación natural, muros orientados al sol...) sobre su envolvente térmica.

Asimismo, serán subvencionable las acciones de mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las instalaciones térmicas de climatización, refrigeración, calefacción, ventilación y agua caliente sanitaria; y la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación (desde lámparas de mayor eficiencia a sistemas de control remoto o automático del encendido y apagado de la iluminación de los edificios o de instalaciones como toldos, persianas o cortinas del edificio, que permitan el aprovechamiento óptimo de la luz solar, entre otros).

La Consejería de Turismo, a través de su Unidad Administrativa Provisional (UAP) para la gestión de los fondos NextGeneration EU, ha previsto diferentes medidas para facilitar a las empresas el acceso a estas ayudas. Así se ha diseñado el procedimiento de concesión con el objetivo de facilitar la presentación de solicitudes y agilizar los plazos para la concesión de la subvención, haciéndolo completamente telemático.

Por otro lado, se ha previsto la realización de una jornada informativa en cada isla para difundir las cuestiones técnicas de este proceso y se ha habilitado una oficina técnica para atender consultas, tanto en materia administrativa como de incidencias telemáticas.

Por último, Yaiza Castilla adelantó que en breve se extenderán estas ayudas a las empresas turísticas no alojativas, a través de la correspondiente convocatoria, y para lo que hay previsto nueve millones de euros.

