Más de 400 profesionales de la comunicación nacionales e internacionales conocen la oferta turística de Tenerife en 2022

Tenerife/ Un total de 403 profesionales de la comunicación nacionales e internacionales han conocido de primera mano la oferta turística de Tenerife y sus atractivos en las 45 visitas de grupos de prensa organizadas este año por el Cabildo, a través de Turismo de Tenerife.

La directora insular de Turismo, Laura Castro, asegura que los viajes de prensa son una estrategia de comunicación clave en la promoción de los destinos turísticos. "Este año, profesionales procedentes de países como Alemania, Francia, Italia o Japón han descubierto los atractivos de nuestro destino para programas de televisión, plataformas digitales multimedia o medios escritos, lo que supone una oportunidad muy valiosa para seguir dando a conocer nuestra amplia oferta alojativa, gastronómica, cultural y patrimonial".



Por su parte, el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, señala que "hemos incrementado sustancial y paulatinamente los viajes de prensa y familiarización de profesionales con nuestro destino turístico. Dar a conocer Tenerife en toda su amplitud multiexperiencial y derribar estereotipos preconcebidos han sido la máxima, todo ello siempre enmarcado en nuestra estrategia global de comunicación y nuevo plan de marketing. Los resultados están siendo muy positivos y ya se notan en la diversificación de origen de la demanda y el aumento del gasto medio del visitante".

Divididos por nacionalidades, destacan los periodistas nacionales, con 168; seguidos por los de Reino Unido (141), Estados Unidos (40), Alemania (18) y Benelux (17). No obstante, la isla también ha recibido a profesionales de otros países como Italia, Suecia, India, Japón o Corea.

A nivel nacional, sobresale el viaje de prensa de la plataforma de viajes Minube, que cuenta con 87 millones de visitas al año y que grabó los principales atractivos de la isla. Turismo de Tenerife organizó, además, viajes de prensa con importantes medios de estilo de vida nacionales, con participantes como Neo2, La Vanguardia Magazine, Vogue o El Mundo Viajes.

En el caso de medios internacionales, destaca la realizada por la British Guild of Travel Writers, que celebró su convención anual en Tenerife y que contó con la asistencia de medios como The Telegraph, The Guardian o el grupo Conde Nast.

De Estados Unidos, y con el objetivo de promocionar el vuelo directo entre Nueva York y Tenerife, destaca la acción realizada con Global Child, que grabó un programa en la isla y que, además de en Norteamérica, se emite en Latinoamérica, Asia o Australia. Global Child cuenta con más de 14 millones de espectadores únicos y un alcance global potencial superior a los 780 millones de personas a través de las diferentes plataformas de Internet, canales de televisión y aerolíneas.

Tenerife también ha sido escenario de un episodio íntegramente dedicado a la isla en el programa Eden, un planeta para salvar del canal italiano de televisión 7. RonReizen, una plataforma multimedia de Países Bajos, captó atractivos del destino para un programa de 25 minutos; mientras que, desde Japón, el programa de la cadena TV Asahi Tabi Salad (uno de los más populares del país sobre viajes) grabó un episodio en la isla dentro de una serie dedicada a los Parques Nacionales de Canarias.

