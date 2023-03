El sector turístico se une contra el fin de la "excepción canaria"

Las patronales turísticas de Canarias insisten en la necesidad de que el archipiélago logre la exención total en el nuevo marco regulador sobre pago de derechos de emisión para los vuelos en el espacio aéreo europeo .

En un comunicado conjunto, FEHT Las Palmas, Ashotel, Asofuer y FTL instan a los gobiernos central y autonómico a llevar a cabo "una acción negociadora de envergadura en aquellos centros de decisión de la Unión Europea con responsabilidades en materia regulatoria, como el Consejo Europeo, la Comisión y el Parlamento Europeo".

Defienden que esta iniciativa debe basarse en los argumentos que Canarias ha planteado respecto a la fiscalidad ambiental para la aviación, incidiendo en que el archipiélago "requiere de medidas específicas en este ámbito, tanto por su condición de región ultraperiférica (RUP) como por la relevancia del sector turístico en el tejido productivo" (Canarias: el turismo, en riesgo por su inclusión en el ETS).

Las patronales consideran que una decisión de la Unión Europea no puede perjudicar en concreto un territorio sensible de la propia UE que, como es el caso de Canarias, tiene en la conectividad aérea un elemento estratégico para su modelo económico. De ahí que no resulte suficiente la exención ya obtenida para los vuelos interinsulares y nacionales. "Es necesario negociar para lograr la exención total", exclaman.

En esta línea, advierten que la implantación de medidas fiscales relacionadas con el combustible de aviación ha de producirse "con la cautela suficiente para garantizar la competitividad del turismo de las islas respecto a otros destinos comparables que, por no formar parte de la Unión Europea, no se verán obligados a la aplicación de dichas medidas fiscales".

"Por eso, y en tanto no esté garantizado el suministro estable y a precios asumibles de los nuevos combustibles no contaminantes en el sector aéreo, la medida necesaria para Canarias es la exención total en el pago de los derechos de emisión de CO2 en los vuelos", concluyen.