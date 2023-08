La Consejería de Turismo y Empleo invierte en Fuerteventura más de 17 millones de euros para Planes de Sostenibilidad Turística

Fuerteventura/ Jessica de León destacó que estas ayudas, con cargo a los Fondos Europeos, "vienen a mejorar las infraestructuras turísticas, la promoción y la digitalización".

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha mantenido este lunes en Fuerteventura un encuentro de trabajo con la presidenta del Cabildo Insular, Lola García, la consejera de Turismo, Economía Azul y Reserva de la Biosfera, Marlene Figueroa, y los alcaldes de la isla, para abordar de forma conjunta aquellos asuntos que precisan del apoyo del Ejecutivo autonómico.



"Tenemos mucho trabajo por hacer desde el gobierno regional en conjunto con los Cabildos y los municipios, pero el primer paso es escuchar para poder priorizar y proyectar aquello que siendo realistas podemos sacar adelante", apuntó la consejera durante el transcurso de la reunión, en la que también estuvieron presentes el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, el director general de Infraestructura, Sostenibilidad y Calidad Turística, Héctor Mateo, y el gerente de Promotur Turismo Islas Canarias, José Juan Lorenzo.

Los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, financiados con cargos a los Fondos Europeos Next Generation, fueron una de las cuestiones que centraron el interés de la reunión. En este sentido, Jessica de León destacó que en el marco de esta estrategia, la Consejería de Turismo y Empleo ha concedido a la isla de Fuerteventura subvenciones por valor de más de 17 millones de euros, a través de tres planes.

Por un lado, el Plan Fuerte por Naturaleza, promovido por el Cabildo Insular, recibió una dotación de 9.133.137 euros. Según afirmó la consejera, el plan, que debe ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2024, "viene a mejorar las infraestructuras turísticas, la promoción y la digitalización", y está pensado "para, por y con los Ayuntamientos de la isla de Fuerteventura".

Por otro lado, en el marco de la convocatoria extraordinaria 2023, la Consejería concedió dos subvenciones a los Ayuntamientos de La Oliva y Pájara para acometer sus Planes de Sostenibilidad Turística, dentro del marco de los Planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con cargo a los Fondos Europeos Next Generation. El Plan de Sostenibilidad Turística Naturalmente La Oliva recibió una dotación de 5.991.345 euros, mientras que el municipio de Pájara obtuvo 2.042.000 euros.

Durante la reunión, la consejera recordó que Fuerteventura lideró la recuperación turística de Canarias tras la pandemia de Covid-19, y avanzó que para este invierno se prevé que las plazas aéreas crezcan un 3,4% frente a la misma temporada del año anterior. Al respecto apuntó que British Airways, que no volaba a Fuerteventura desde el 2018, retomará sus conexiones con la Isla, operando una nueva ruta que unirá Londres y Gatwick, con dos vuelos semanales. Además, Ryanair enlazará Fuerteventura con la segunda ciudad más poblada de Irlanda, Cork, y por primera vez habrá una conexión regular con la ciudad polaca de Cracovia.

Por su parte, la presidenta insular, Lola García, apuntó que "el turismo supone el 80% de la actividad económica de Fuerteventura, por lo que es importante la coordinación entre Cabildo, Gobierno de Canarias y Ayuntamientos para tener una buena promoción, infraestructuras sostenibles e impulsar las actuaciones por 9,1 millones de euros que se incluyen dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Fuerteventura". Estas acciones, señaló, se dirigen "a transformar el destino turístico de la isla en uno más atractivo y competitivo, y su tramitación está avanzada ya en un 40%".

Sobre este asunto se pronunció también la responsable insular de Turismo, Marlene Figueroa, quien subrayó que "el 40% de las actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística ya está en trámites y saldrá a contratación próximamente". La consejera insular se mostró convencida de que lograrán ejecutar el 75% de los fondos antes de que termine el año, gracias a la colaboración entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias. Defendió además la necesidad de "avanzar en las infraestructuras turísticas, mejorarlas y convertir el destino de Fuerteventura en algo distinto".

De León y la presidenta del Cabildo, Lola García, realizaron también un recorrido por la zona de Costa Calma para conocer las demandas del sector en materia de accesibilidad en el entorno del Hotel Taimar, que cuenta con la distinción del Símbolo Internacional de Accesibilidad otorgada por el Gobierno de Canarias.

De León quiso aprovechar el encuentro con los medios para enviar "un mensaje de apoyo a los afectados por el trágico incendio que está azotando a la isla de Tenerife", y expresar su agradecimiento a los equipos de emergencia que llevan días trabajando sin descanso en la extinción de las llamas.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)