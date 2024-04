Coalición Canaria parece tomar al Pueblo por tolete...

Que el secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, sea capaz de decir sin caérsele la cara de vergüenza, que lo acontecido en las calles este sábado 20A «ratifica lo que vienen defendiendo los nacionalistas canarios en los últimos años» deja claro que su partido, el mal llamado partido «nacionalista» Coalición Canaria toma al pueblo canario (su gente, como le gusta decir al Presidente Clavijo) por auténticos toletes...Se le «olvida» que su partido ha gobernado la Nacionalidad Canaria desde el año 1991 (salvando el mandato 2019-2023). Se le «olvida» que su partido SIEMPRE ha estado en contra de las reformas y cambios que el Pueblo lleva años reclamando y que se evidenciaron en las manifestaciones del 20A...Afirma sin el más mínimo pudor que esas reformas debió acometerlas el Gobierno anterior, el conocido como el «Pacto de las Flores«, «olvidando», por ejemplo, que ese Gobierno, para empezar, era un pacto entre cuatro partidos (de los que dos, al menos, siempre han reivindicado esas reformas, pero los números cantan (9 diputados suman menos que 28), pero «olvida» también que bastante trabajo tuvo ese Gobierno con una pandemia, incendios catastróficos, la caída del principal touroperador, un volcan, etc...¿Disculpa eso que no se hiciera nada con respecto a las demandas expresadas el 20A? En absoluto, pero el problema viene de lejos, muy lejos y que quien lleva gobernando décadas critique la inacción ante un hecho concreto a quienes sólo estuvieron cuatro años, es ejercicio de puro cinismo...«Olvida» también Coalición Canaria que ya hubo una moratoria y funcionó bastante bien. No provocó ningún cisma ni perjudicó a la ciudadanía canaria. Antes al contrario, se avanzó en la protección del territorio y se impidieron actos tan atroces medioambientalmente hablando como los que ahora Coalición Canaria y sus socios pretenden realizar. Y se le «olvida» también que eso ocurrió siendo Presidente de la Nacionalidad Canaria Román Rodríguez, quien tuvo que imponer su criterio ante los sectores más conservadores de Coalición Canaria, su partido en aquel momento hasta que, poco después, el sector progresista abandonó Coalición para refundarse en Nueva Canarias, vista la tendencia hacia el conservadurismo más duro de ATI, la fuerza que desde entonces controla el partido sin dejar que nadie haga el menor amago en políticas de progreso como las que ahora se reclaman...Que salga rápidamente uno de sus socios de Gobierno, Casimiro Curbelo, excusando al turismo de masas y echando la culpa de todo a la sobrepoblación demuestra ignorancia, nerviosismo o ambas cosas. Todos sabemos los proyectos iniciados por el Gobierno de la Nacionalidad para crear nuevas localidades que habitará población foránea y sus intentos de seguir atrayendo a los llamados nómadas digitales. ¿Eso no ayuda a crear sobrepoblación?. Además del informe ya publicado por Promotur que cifra la población flotante debida al turismo en Canarias en un promedio de 420.595 turistas diarios. Hay que informarse antes de hablar, señor Curbelo...En definitiva, está claro que en el Gobierno de la Nacionalidad Canaria se ha instalado el nerviosismo al ver que la población está despertando del largo letargo. No las tienen todas consigo. Dependerá del Pueblo canario forzar los cambios que se necesitan y obligar a este Gobierno mal llamado «nacionalista», y vendido a los caciques y las grandes fortunas a acometer reformas, por poco que le guste. No podemos bajar la guardia ni quedarnos en la manifestación. Esto sólo acaba de empezar...

Angel Rivero García

www.encanarias.wordpress.com