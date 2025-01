AENA: Servicio médico cada 8 millones de personas

Los podría llevar de mano por las hemerotecas para contarles cómo y cuándo el aeropuerto de Tenerife Norte ha ido perdiendo servicios. Algunos de esos servicios más vitales que la iglesia que tuvo en el piso alto. Algunos tan importantes como el servicio médico o la ambulancia con conductor de AENA que tenía el recinto. Y, aunque les cueste creerlo, no hay que ir tan atrás para ello.

Sin embargo, animo a hacerlo a quien quiera profundizar, pero yo no voy a ir tan atrás, por no marear e intentar ser escueto y dejar claro este mensaje: El aeropuerto de Tenerife Norte y sus trabajadores y usuarios merecen un mejor trato.

A principios de abril de 2019, a través del gabinete del presidente del gobierno de Canarias, se nos hacía llegar un mensaje solidario y de total adhesión a nuestra petición de don Fernando Clavijo, presidente en aquel entonces. Esa fue la respuesta al escrito que presentamos, acompañado de un millar de firmas de trabajadores y trabajadoras de esta instalación aeroportuaria para solicitar su ayuda y mediación frente al ente (AENA) que había suprimido, poco a poco, la ambulancia, el servicio médico y el botiquín de Tenerife Norte.

Por su parte, AENA, hizo saber que su compromiso era con instalaciones que superasen los 8 millones anuales y no era nuestro caso. Todo eso, por supuesto, ignorando el alegato de los trabajadores de que la mitad de los días de 2018 se había tenido que recurrir a los servicios del 112 y que la carga de pasajeros y trabajadores crecía exponencialmente.

Tanto ha crecido que ahora se reconoce el desborde hasta en la prensa. Ya se habla de 2,8 millones en 2024 y creciendo. Para empezar a hacer cálculos hay que considerar que los 8 millones que crean obligación están calculados para aeropuertos abiertos las 24 horas y el nuestro está operativo solo 17 horas. Por eso, Tenerife Norte con 17 horas tendría que alcanzar los 5,6 millones para estar en el nivel requerido a los aeropuertos de 24 horas/8 millones. Y resulta que rebasamos la cifra hasta superarla en 100 000 personas mensuales, alcanzando en 2024 los 6,8 millones.

Sabemos que hay otros asuntos de extrema urgencia que tiene que abordar la presidencia del gobierno de Canarias, pero ni los usuarios ni los trabajadores y trabajadoras del centro merecemos este maltrato, y entre ellos incluyo a los ejecutivos de servicio o la dirección del aeropuerto, que son más de los que estamos expuestos.

Cualquier día, se empieza a arreglar lo de la inmigración, lo del paro, lo del fracaso escolar, lo de la sanidad pública y otras carencias sociales del Archipiélago, y revisamos las puertas oficiales de entrada y salida. Entonces nos daremos cuenta de la imagen tercermundista que estamos dando.

Pedro M. González Cánovas

(Trabajador de Tenerife Norte)