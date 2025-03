Telde: una ciudad paralizada...

Lo que sí ha sido común en las tres ocasiones con las mismas formaciones en el Gobierno de la ciudad de los Faycanes, ha sido la aparición de promesas, los anuncios de proyectos que nunca se van a cumplir. Eso sigue repitiéndose, como la promesa de la apertura «inmediata» del polideportivo Paco Artiles, que sigue cerrado, mientras al centro de La Barranquera se le permitió abrir con precios muy por encima de lo acordado por escrito con el anterior Grupo de Gobierno. Cada uno que piense lo que quiera...Se permiten hablar de proyectos destinados al Patrimonio Municipal cuando la realidad es que esa concejalía ni siquiera dispone de personal. Otra promesa sin fundamento, pero que queda muy bien sobre el papel...Seguimos con el Mercado Municipal sin abrir a pesar de que su rehabilitación debiera estar terminada hace casi dos años. Se han perdido subvenciones por importe de más de dos millones de euros. Subvenciones más que necesarias, como la perdida para rehabilitar el paseo de Salinetas, las perdidas en deportes y demás ayudas que repercutirían en beneficio de la ciudad y sus habitantes. Sirva como prueba manifiesta de la incapacidad de gestión actual. Un alumbrado público más que deficiente, con calles a oscuras en diversos barrios. Con calles céntricas como la de Farmacéutica Pino Suárez López, donde se ubican dos supermercados y con un tránsito peatonal y de vehículos elevado, con un margen sin iluminar y que alcanza a la calle Ciega...No sólo eso: se sirven «presumir» del término de la formación de 75 desempleados en Proyectos de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAEs) cuando hace poco nos enteramos de que este año, por primera vez, la ciudad de Telde se queda fuera y no obtiene ningún PFAE para este año por pura incompetencia. Por no haber sido capaces de tramitar ningún proyecto. Algo tan necesario para los ciudadanos sin empleo de Telde...En el colmo de la desfachatez, para los carnavales de este año, presentan una organización plagada de irregularidades, sin contrato legal, sin cumplir con la Ley de Contratos del Sector Público, con actos programados para el mismo día en que se aprueban, lo que dificulta su correcta fiscalización por parte de la oposición. Pero cuando esas irregularidades son denunciadas, la respuesta por parte del alcalde es el ataque personal a la concejala que advierte de las anomalías. Dicho de otra manera, culpa a la concejala Celeste López, de Nueva Canarias, de hacer justo el trabajo por el que recibe un sueldo como concejala liberada, que no es otro que fiscalizar la labor del Grupo de Gobierno y advertir cuando se detecta una infracción. El infractor culpando al denunciante de la infracción, que se dice. El muno al revés...Da la sensación de que nunca, ni en sus más lúdicos sueños pensaron que llegarían a presidir el consistorio de la ciudad. Que el puesto de la oposición les venía mejor. Sobre todo, teniendo en cuenta que recurrían al bulo y la difamación gratuita, así como a la manida idea de que serían capaces de hacerlo mejor que nadie. Ya sabemos que frente al televisor, todos somos mejores entrenadores que el que está en el campo de juego. La realidad es muy distinta. La incompetencia y la torpeza acaba pasando factura a la ciudadanía, que ve como Telde está paralizada...

Ángel Rivero García

www.encanarias.wordpress.com