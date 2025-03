Y el PSOE de la mano de la ultraderecha... ¡otra vez!

Lo leemos estos días en prensa, el PSOE vota a favor de la tramitación de una ley contra la ocupación de la mano de Junts, el PP y Vox. Podrían los socialistas ahorrarse la vergüenza, pues ya le llega a las derechas y ultraderechas para aprobarlo sin su voto, pero han decidido votar que sí. Parece que el PSOE no quiere quedar mal ante la población española en un asunto, la ocupación de viviendas, que es un debate ya claramente decantado en España en favor de la criminalización total de los ocupas como lo peor que hay, el gran problema de la vivienda en nuestro país. El PSOE, donde todavía resuenan sus durísimas críticas a Mazón(PP) por alinearse claramente con Vox en sus tesis racistas antiinmigración, ahora van y se alinean con las tesis aporofóbicas y clasistas de la ultraderecha sin ponerse ni mínimamente colorados. Un viraje que no debería sorprender a nadie, pues ya se sabe lo que son los del PSOE por encima de todas las cosas, una empresa montada para gobernar o mantenerse en el poder a toda costa, dando igual si un día dicen una cosa y al día siguiente la contraria, como buenos seguidores de los principios de Marx -de Groucho Marx, no se confundan-, porque además para eso tienen su pléyade de tertulianos y medios de comunicación al servicio para presentar como decente cualquier indignidad. Porque sí, votar a favor de una ley propuesta por los aristócratas xenófobos de Junts de la mano de PP y Vox, en un asunto tan grave y delicado como la ocupación es a todas luces una indignidad, por mucho que la mayoría de los españoles piensen lo contrario. Y bueno, antes de que empiecen a insultarme, esperen a conocer los argumentos.

Empezamos con los típicos, en España la gran mayoría de ocupaciones que se dan corresponden a usurpaciones de viviendas vacías, la mayoría de bancos y fondos buitre, ocupadas también en su mayoría por familias que no tienen donde vivir, siendo muy mínimas las ocupaciones de primeras o segundas residencias, tipificadas con el delito más grave de allanamiento de morada. También resulta menor la ocupación llevada a cabo por mafias o gente de mal vivir, por mucho que insistan en los grandes medios. Descartamos llamar ocupación a lo que despectivamente se llama inquiocupación, pues una familia que tiene un alquiler legal y por circunstancias no puede seguir pagando no debe ser considerada o equiparada a un ocupa. Otro argumento bastante usado es el que nos dice que en España hay aproximadamente 27 millones de viviendas, de las cuales sólo el 0,06% están ocupadas. En cambio, según datos oficiales del INE, en torno al 14% de las viviendas que hay actualmente en el país estarían vacías, unos 3,8 millones de viviendas. Puestos estos datos y realidades sobre la mesa, a partir de aquí tenemos que empezar a tirar, para mostrar otros argumentos que no se plantean casi nunca.

Lo primero que nos debería llamar la atención es la bajísima incidencia de la ocupación, si tenemos en cuenta que los sueldos medios en España son de los más bajos de Europa (en Canarias más bajos todavía), con una oferta de viviendas en alquiler muy reducida y a precios desorbitados, una demanda altísima y medio mundo rico y no tan rico queriendo venirse a vivir a Canarias y a otras partes de España, con un porcentaje del 2,5%, muy bajo, de viviendas sociales (en Canarias apenas el 1%), si lo comparamos con el 9% de viviendas sociales de media de la eurozona. Una segunda cuestión sobre la que debemos reparar es la escandalosa y vergonzante cifra de viviendas vacías que tenemos en España, un 14% del total, cuando la media europea está en torno al 5%. Vamos que España lidera el ranking con mucha ventaja sobre sus perseguidores, Francia con 2,4 millones, e Italia con unos 2 millones, según diversas fuentes.

Si ponemos en común estas dos realidades muy ilustrativas, parece obvio que en España lo que tenemos es un problema de vivienda provocado por la vivienda vacía, no por la ocupación. Resultando la ocupación sólo un síntoma y los ocupas la mayoría víctimas o supervivientes de la inoperancia y la corrupción de nuestras clases gobernantes. En cualquier caso, si se quiere abordar el problema de la ocupación, no se debe afrontar si no se afronta también el problema de la vivienda vacía, con más razón en España, con tantísima vivienda vacía. Para explicar esto de nuevo nos vamos a Europa, en concreto a Holanda, un país donde la ocupación de viviendas no existe, y no existe porque en Holanda sancionan y expropian de manera contundente a quienes mantienen las viviendas vacías por más de un año sin justificación. En Holanda por cierto, gobiernan una coalición de partidos conservadores entre los que está la ultraderecha, no gobiernan los bolcheviques, ni los comunistas, ni los bolivarianos, lo digo para que se vayan situando.

Así las cosas, si la idea que tienen en España es acabar con la ocupación pero dejar a los que tienen viviendas vacías especulando a su gusto, lo que van a conseguir de entrada es que se vayan a la calle muchas miles de familias para las que no habrá solución habitacional alguna, resultando la medida más cruel, injusta e inhumana de los últimos tiempos, lo que entenderán mucho mejor con el ejemplo que les pongo a continuación. Imaginen una comunidad determinada, una región, un país, da igual. Imaginen que hay pobreza en abundancia y mucha falta de alimentos porque la tierra ya no da y no hay forma de comprarlos. Ahora imaginen a un grupo de empresarios o personas pudientes que sí que tienen muchos alimentos y además tienen muchos excedentes de alimentos, pero dentro de su libertad deciden que esos excedentes no los van a vender a toda esa gente que pasa hambre, y que prefieren mantenerlos guardados hasta que se pudran. ¿Qué dirían de una sociedad que consiente eso?: mínimo que se volvieron locos todos. Tanto es así que si recordamos, durante la pandemia del covid se habló de que el Estado podría expropiar recursos básicos para ponerlos a disposición de la población, y nadie pareció protestar. Ahora cambien los alimentos del ejemplo por la vivienda, y díganme si la vivienda es o no un recurso básico.

Y bien, creo que con este ejemplo y las explicaciones que he dado está dicho casi todo. No habrá solución a la vivienda favoreciendo a empresas constructoras privadas, con mil prebendas, bonificaciones fiscales y demás medidas ultraliberales, como tratan de hacer en Canarias y pretenden exportar a todo el país; no habrá solución a la vivienda si seguimos con los sueldos tan bajos dejando entrar a media Europa rica a comprar vivienda; no habrá solución a la vivienda si dejamos que empresas que ganan dinero con la intimidación y la violencia se presenten como héroes y la solución a las ocupaciones e incluso formen a la Policía Nacional; no habrá solución a la vivienda si no acabamos de entender que la vivienda vacacional es un problema; y por supuesto, no habrá solución a la vivienda si siguen cargando únicamente contra la ocupación y dejan a las viviendas vacías al albur de la especulación. En resumen, volviendo para terminar al título del artículo: el PSOE es un gran cáncer para nuestra sociedad, como lo son prácticamente todos los partidos con representación, pero lo es especialmente el PSOE, porque es la mayor de las mentiras, una auténtica máquina de marketing y propaganda con poco o nada de verdad.

Eloy Cuadra

Portavoz de la AR Lolo Dorta.