MERCADEO POLÍTICO.- En este país de gobernantes corruptos y ladrones no se respetan los derechos humanos. Al contrario, se utilizan como moneda de cambio, en un mercadeo político indecente, cuestiones tan vitales como son las pensiones para más de nueve millones de personas mayores. Así, se plantean pactos fraudulentos donde se dice:

• Que las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3 por ciento, y no se explica que la inmensa mayoría de esas pensiones no superan los 360 euros mensuales, por lo que las cacareadas subidas no llegarán a los 9 euros al mes, que no darán ni para el injusto copago de las medicinas.

• Que las pensiones de viudedad subirán notablemente, pero no se aclara que sólo el 21 por ciento de las personas viudas se beneficiará de dicha subida, y que el 79 por ciento restante (más de un millón de personas) seguirá igual.

• Que en 2018 las pensiones subirán el 1,6 por ciento, según el IPC calculado para este año; pero se oculta que esta previsión se hizo contando con que el precio del petróleo durante el año estaría en torno a los 67 dólares por barril, cuando hoy, a sólo cinco meses de iniciado el año, cuesta ya 10 dólares más y se estima que a finales de diciembre el coste estará próximo a los 90 dólares, con lo que el IPC de 2018 será muy superior al 1,6 por ciento que van a subir las pensiones.

• Por último, se afirma que las pensiones subirán en 2019 según el IPC, pero se oculta que los partidos que apoyan al Gobierno (PP y Ciudadanos) se han puesto de acuerdo para que dicha subida tenga en cuenta, aparte del IPC, otros factores económicos que reducirán sensiblemente su cuantía.

UN GOBIERNO ANTISOCIAL Y ERRÁTICO.- Por todo esto, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones y la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias denunciamos la conducta errática y antisocial de un gobierno que sólo se ha preocupado de aumentar los beneficios de los grandes consorcios financieros a los que sirve, sumiendo en la pobreza a las mayorías sociales, aumentando las desigualdades a base de reformas y recortes, y redoblando sus esfuerzos para destruir el sistema público de pensiones y facilitar así su privatización.

NUESTRAS EXIGENCIAS.- El fraude de los PGE recién aprobados no satisface nuestras demandas. Exigimos que las pensiones estén recogidas como un derecho en la Constitución y que su financiación corra a cargo de los presupuestos generales y no esté condicionada a las cotizaciones sociales. Exigimos también la derogación de las reformas de 2011 y 2013 con el restablecimiento de la jubilación ordinaria a los 65 años, la jubilación anticipada y sin penalizar a los 40 años cotizados y la garantía de que las pensiones suban siempre según el IPC real, con la recuperación del 10% de revaloración que hemos perdido como consecuencia de esas reformas.

Queremos, además:

– Que las pensiones no contributivas y de viudedad suban hasta el salario mínimo interprofesional, como primer paso para una prestación mínima de 1080 euros, como establece la Carta Social Europea.

– Que se cierre la injusta y vergonzosa brecha de género en los salarios y pensiones de las mujeres.

– Que se elimine el copago de las medicinas.

– Que se derogue el llamado factor de sostenibilidad, que sólo se ha aplazado hasta 2023, y se deroguen también las reformas laborales, que han precarizado el trabajo, disminuido los salarios y vulnerado los derechos sindicales, especialmente los convenios colectivos, y que se recupere el subsidio a los parados y paradas mayores de 52 años.

Por último, insistimos en la demanda de que nuestra Coordinadora Estatal debe estar presente en los foros donde se debata, negocie y decida el futuro del sistema público de pensiones, como garantía de que nuestras reivindicaciones sean tenidas en cuenta.

NUEVAS PERSPECTIVAS.- La moción de censura al Gobierno depredador del PP abre nuevas perspectivas a nuestra lucha. Si bien la corrupción generalizada en las esferas del poder político y económico es la causa formal y directa de la misma, no es menos cierto que las movilizaciones populares de estos meses han sido un factor importante en la toma de conciencia social de que esta situación injusta, indecente y caótica debe ser cortada de raíz. La batalla principal se va a dar ahora en el Congreso, pero la ciudadanía, el pueblo, no somos ajenos a ella. Llamamos a todas y a todos a estar expectantes, vigilantes y dispuestos a tomar las calles para defender nuestros derechos y no permitir que vuelvan a darnos gato por liebre.

NUESTRA ÚNICA GARANTÍA:

UNIDAD, PRESIÓN, CONSTANCIA,

¡¡MOVILIZACIÓN!!

QUE NO TE ROBEN LA PENSIÓN,

QUE NO TE ROBEN EL FUTURO

¡¡¡LUCHA!!!

Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias