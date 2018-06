Cuando uno investiga sobre lo que ocurrió en el pleno del pasado 2 de abril, donde se votaba una propuesta de Valbuena para echar a la Plataforma la Incineración no es la solución (Foro contra la incineración) de la Comisión de Seguimiento de los Residuos, que gracias a la caña que dimos se formó y se fundó a finales de la pasada legislatura, la cosa no es sencilla de analizar. Por supuesto que no hubo debate, que aunque nuestro asunto no tiene trascendencia alguna en el mismo paquete iba la liquidación de la Mesa de Fertilización Orgánica, ente clave en el Plan de Residuos que habría de encargarse de buscar salida a más del 40% de los residuos que representa en peso la materia orgánica contenida en los mismos. Pues la han disuelto y punto.

La última acta de la Mesa de Fertilización Orgánica disponible, que hasta día de hoy se puede consultar (hasta que la quiten también), es de diciembre de 2014. Valbuena dice que convocó una a finales de 2017 y automáticamente la disolvió, del acta no se sabe nada por el momento ni creo lo sepamos nunca por las buenas. Pero respecto a lo sucedido en el Pleno, donde se pasó sin pena ni gloria por un asunto de tanta trascendencia, no está claro quién votó el qué porque casualmente después de nuestro artículo sobre cómo Sabaté levantó la mano a favor de las propuestas de infraestructuras de Coalición Canaria han optado por un caro sistema de botón y pantalla según el cual Podemos (Sabaté) votó a favor de la propuesta de Valbuena, al tiempo que el PP se abstuvo, pero debe ser que el secretario no se lo creía que en el acta dejó reflejado lo contrario, abstención de Podemos y voto a favor de Partido Popular. ¿Cuál es la verdad? Francamente, si ustedes supieran lo que a uno le importa eso ya cuando he tenido que recurrir hasta al Partido Popular a ver si hace un poco de oposición a temas de la trascendencia de la gestión de los residuos porque Podemos está entregado en cuerpo y alma a Valbuena en la etapa sin duda más desastrosa en esta materia en los últimos 20 años.

Y uno sabe que gente sensata que se crea las cosas que contamos debe haber poca, porque ciertamente son cosas increíbles, pero recomiendo consultar la página 66 del acta del pleno del 2 de abril y el minuto 54:50 del vídeo correspondiente, parece que es el mismo momento del pleno pero los papeles dicen una cosa y el vídeo otra bien distinta. Eso sí, para interpretarlo tienes que ser experto y saber exactamente la ubicación de cada grupo en el pleno insular. Pero así es la política de transparencia con la que todos están encantados porque ya no tienen que levantar la mano y nos evitamos espectáculos como el de Sabaté votando (a media asta) a favor de las infraestructuras de carreteras de Coalición Canaria, lo que en cierto modo se agradece por razones obvias.

Ciertamente, hace diez años uno se partía la cara por ahí defendiendo la honorabilidad de Fernando Sabaté cuando desde sectores muy variopintos se le acusaba de utilizar a los movimientos sociales como fórmula de promoción política. Sí, lamento haberme equivocado, pero no porque me haya engañado y utilizado de manera ciertamente mezquina sino por el daño tan terrible que este tipo de comportamientos, ciertamente indignos, causa a la imperiosa necesidad de contar con una sociedad civil no manipulada y con un cierto grado de capacidad organizativa, como la que hizo posible contar con un PTEOR (Plan de Residuos) en muchos aspectos modélico y que, tras su aprobación en el año 2009 ha pasado a mejor vida con la imprescindible colaboración de Podemos. Eso mientras la Unión Europea emprende acciones contra España precisamente por esta parálisis que, en el caso de Canarias, tiene como colaboradores necesarios a los que se presentaron electoralmente como alternativa para cambiar las cosas. Más de lo mismo, sin embargo.

