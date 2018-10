¿Con qué cara?

En el último pleno ordinario del Ayuntamiento de La Laguna, con los votos del grupo de gobierno de CC-PSOE, apuntalados por el PP y el concejal no adscrito Zebenzui González, se aprobó un incremento del gasto en al área de fiestas de 779.000€. Esta cantidad se suma a la de 375.778,72€ que ya se había impuesto en el presupuesto de 2018 y que dejaba este capítulo en 2.141.511,62€, frente a los 1.765.732,90€ del presupuesto del año anterior.

Este aumento de un 21,28% supuso que el área de fiestas fuese la segunda con mayor crecimiento porcentual y ahora de una tacada se vuelve a incrementar su presupuesto en casi un 40%, para dejarlo en casi 3 millones de euros. Habría que añadir que, con los votos de los mismos actores, en ese pleno se aprobó un reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 682.371,64€ , también destinado a pagar los gastos no contemplados en el presupuesto del área de fiestas, es decir, falseando el presupuesto, a saldar lo que se gasta al margen del mismo.Estamos hablando de un gasto computable en los presupuestos de 2018 de unos 4 millones de euros para fiestas y, sabiendo cómo gestionan la lata del gofio municipal CC-PSOE, para nada sería de extrañar que en el primer semestre de 2019 se presente algún reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar más facturas de fiestas.La cantidad de casi 4 millones de euros destinados a fiestas dice poco por sí sola, pero conviene analizarla en el contexto en que se produce, es decir, con uno de los ayuntamiento con más presión fiscal de canarias (662€ por habitante), de los tres con más pobreza anclada y con una parte significativa de su población en emergencia social. Como ejemplo de la situación, una muestra: en la semana previa a la aprobación de este considerable aumento destinado a fiestas, en las oficinas municipales de Unid@s se puede atendimos a tres familias con la amenaza de perder su vivienda y a otra con un corte de luz inminente.En esta contextualización también procede que se comparen los casi 4 millones de euros para fiestas, con lo que destinamos a otras áreas sensibles, como los 2.629,140,93 € de participación ciudadana, los 2.001.950,29€ de cultura, los 260.237,12€ de juventud, los 3.202.550,68€ de vivienda o los 2.3423.722,09€ destinados a la promoción de empleo.Con responsabilidad y teniendo en cuenta la realidad de nuestro municipio, desde Unid@s se puede propusimos alternativas a este gasto, que consideramos a todas luces prescindible, concretadas en una una batería de medidas como incrementar las asignaciones para la compra de viviendas sociales en 279.000 euros, destinar 150.000 euros a ampliar y mejorar los parques del municipio, ampliar las acciones del proyecto ciudad amigable para las personas mayores, mejorar la dotación del programa mujeres a la playa, dar recursos para lograr un II Plan de Igualdad efectivo en un municipio con graves problemas de desigualdad o 100.000 euros para mejorar la red de centros ciudadanos. Una vez más el voto de CC-PSOE y PP, junto a Zebenzui González, sirvió para tumbar esta propuesta alternativa.En el transcurso del debate plenario y sin muchas esperanzas de encontrar acogida, también planteamos algunos elementos para enmarcar el necesario debate sobre las fiestas en nuestro municipio; cuánto podemos dedicar a su realización, cuánto tiene que aportar el Ayuntamiento y cuánto las comisiones de fiestas, realzar la autonomía y la transparencia de estas últimas, así como un trato igualitario por parte de los responsables del área de fiestas para evitar las arbitrariedades que en estos momentos se producen.Sin lugar a dudas CC, disparando con pólvora ajena y contando con inestimables socios, está apuntalando su campaña electoral del 2019 en La Laguna, pero, ¿con qué cara y aludiendo a que no hay recursos, a partir de ahora van a negar soluciones habitacionales a familias desahuciadas?, ¿con qué cara negarán ayudas de emergencia?, ¿con qué cara les dirán a las familias que no hay dinero para generalizar la atención temprana?, ¿con qué cara negarán ayudas de libros y material para facilitar al acceso en condiciones de igualdad a la educación?, ¿con qué cara seguirán sin atender las necesidades urgentes de mantenimiento de la mayor parte de centros educativos públicos del municipio o la construcción de canchas cubiertas que demandan muchos de ellos?, ¿con qué cara negarán tantas y tantas necesidades prioritarias de la ciudadanía?Con la de quienes hacen gala de una inmensa insensibilidad social y con la de quienes tienen en perpetuarse en el poder su máxima prioridad.

José Luis Hernández

Concejal y portavoz de hacienda de Unid@s se puede