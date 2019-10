De "obediencias debidas" y otros asuntos...

Toda norma necesita desarrollo, y para ello es necesario abrir un proceso de negociación entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno Estatal, pero ahora mismo, esas negociaciones tan importantes para el futuro de esta tierra abandonada de la mano ni siquiera han comenzado...

El Gobierno Central esgrime como motivo su "provisionalidad" al estar en funciones. Funciones que ya sabemos que se han perpetuado debido a la corta altura de miras, a la incompetencia de los líderes de los principales partidos políticos estatales. Y como siempre Canarias pagando los platos rotos...

Llevamos meses contemplando cómo esas fuerzas estatalistas se han perpetuado en una riña continua, en una especie de pelea de gallos tratando de ver quién es el más gallito del gallinero en que han convertido el Congreso. Olvidando las necesidades reales de los ciudadanos. Olvidando cumplir con el cometido para el que se les ha nombrado y se les paga. Centrando sus debates en la exhumación del dictador genocida o en el problema (creado por ellos mismos) de Cataluña. Lo demás no cuenta para ninguno...

Eso sí, puntualmente, cada vez que se aproximan elecciones se acercan en visitas relámpago a estas islas perpetuamente olvidadas a contarnos que estamos en sus mentes y en sus corazones ¡Cómo no!, pero son incapaces de aportar soluciones o de desarrollar las que hemos conseguido por nosotros mismos...

El flamante Estatuto de Autonomía de Canarias necesita imperativamente su desarrollo para que Canarias deje de estar a la cola del Estado. Un Estatuto que, entre otras cosas, incorpora como territorio las aguas canarias y hace que tengamos las competencias sobre ellas. Es decir, que ya no tengan que imponernos desde fuera lo que hay que hacer o lo que no. Que podamos gestionar por nosotros mismos nuestras costas, nuestro lecho marino y su subsuelo, tan "acechado" en estos tiempos por los buitres que solo pretenden saquear lo que es nuestro...

Igualmente abre la puerta a nuestra participación en la gestión de puertos y aeropuertos, al comercio exterior con el continente africano y con nuestros hermanos de América. En definitiva, a abrir puertas a Canarias frente al mundo. Puertas que, ahora mismo, decide el Estado Español al margen de nosotros. Sin embargo, todo está igual que hace un año...

En la próxima Legislatura (si llega a formarse Gobierno) deberíamos ver cómo se inician no solo las negociaciones ahora paralizadas sobre el Estatuto y el REF, sino que también debe decidirse el nuevo modelo de financiación autonómica. Ya nos engañaron una vez. Ahora hay que estar atentos. Sabemos que los diputados y diputadas, senadores y senadoras que salgan elegidos por los partidos estatalistas tendrán "obediencia debida" a sus formaciones políticas, por lo que solo se hablará de Canarias, por lo que solo se atenderán las demandas de Canarias, si a sus líderes les conviene...

Ya Albert Rivera, Líder del partido Ciudadanos, ha dado (una vez más) muestra del poco apego que su formación tiene por esta tierra, del tremendo olvido o quizás desprecio que sienten por Canarias al adoptar sin el menor rubor el apodo que Pedro Sánchez les había dado de "liberales Ibéricos". Por lo visto, queda bien claro que lo que esté fuera del mapa ibérico no cuenta. Lo que esté fuera es solo una colonia...

Canarias debe estar por Derecho Propio en el Parlamento Español. Con fuerza, con valentía, con capacidad. Más aún, si cabe, cuando todas las encuestas dejan bien claro que los canarios podemos ser decisivos en la formación del próximo Gobierno Estatal. Es la única forma de que Canarias esté presente en el conjunto del Estado y de reclamar lo que le corresponde por Derecho. Y eso solo será posible si se tiene claro que la única "obediencia debida" del nacionalismo canario es hacia con esta tierra. El Parlamento y el Senado Español deben contar con FUERZA CANARIA...

Angel Rivero García

www.encanarias.wordpress.com