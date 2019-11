¿Cómo se gobierna para el pueblo pero sin el pueblo?

Tengo la sensación de que el término "España Vaciada" tiene algo que ver más allá de la despoblación de los pueblos, y raya en el panorama cultural al que nos han ido remando. Tiene algo que ver con aquel terrible y canalla proverbio: "lo que natura no da, salamanca no presta"... ahorita sería tantito mejor así: "lo que salamanca imparte, tan natural se acepta"...y que el menos afamado lema de esta Universidad: "Los principios de todas las ciencias se enseñan en la Universidad..." pasó a la historia y así nos va: las tertulias (en cadena de altas audiencias) esas de "descerebrados cobra chantajes" dieron su fruto. Las importadas telenovelas de antaño han implosionado. La crianza de los nietos por los abuelos porque papi y mami trabajan a destajo para pagar los coches, el piso, la tele, el ordenador, el cole privado, el viaje a "casa cristo", etc... etc... entonces reciben de los que esta sociedad va dejando sin habilidades tecnológicas, lo poquito de humano que va quedando, porque a ellos la sociedad de baby boom y las modas importadas igual les sesgó tanto, que confundidos también andamos.Recuerdo, pues no hace tanto, las gentes asombradas con las turistas "tetas al viento": me refiero a que no olvidemos que estuvimos 40 años secuestrados del mundo y otros tantos o más de propina cuasi democrática; que si bien no es lo mismo en las formas, lo esencial siguió y sigue en el tuétano y nadie predispuesto a una amputación .Todo esto se ha venido gestando ando con el paso de los años...Ahora, que ha llegado una situación tal, que se prevé un gobierno entre los "progres de salón" y los socialdemócratas, que algunos lumbreras ya acusan de "gobierno comunista" (ni de lejos...) e incluso comparan con el Frente Popular de cuando la II República Española... Vamos hombre, lo que nos faltaba.Pero aun así... me resuena en la neurona aquellas situaciones de seudo/avance como en Venezuela, Argentina, Ecuador o Bolivia... que, pensaban que "la luna es un globo que se escapó" y trataron de cambiar el orden económico contando con quienes se creían sus dueños por sangre: las oligarquías financieras, económicas y terratenientes todas. Pensaban que lo entenderían y arrimarían el hombro (o el bolsillo).Es que, tratar de llevar adelante reformas profundas que reducen los beneficios de quienes creen que el mundo les pertenece, incluidos los seres humanos, no hombre no, como lo van a permitir tan campantes y que les desfloren su jardín.Está bien vivir de ilusiones de niño... pero de adulto todo es más complicado. El desconocer los sistemas, el no actuar bajo una correcta estrategia general, el no contar con los pueblos más que para que me votes o no me votes... trae como consecuencia edificaciones prestas a la aluminosis. Lo peor es que se paga con creces.El ordenamiento y todo lo ocurrido y que ocurre en nuestra Cataluña, donde facciones oligárquicas espurias; junto con ilusos nacionalistas de base dubitativa, mantienen una situación comodín para las iniciativas represoras. No veo un panorama halagüeño, puesto que nos han re/devuelto el sentimiento de esa España oscura... de esa España que la grita y a la vez la humilla con sus proclamas retrógradas... de esos salva nada que se hacen gallos siendo sólo marionetas utilizadas por los dueños del mundo en su partida emprendida.

Me temo que las arengas que están proclamando y expandiendo puedan calar en lo profundo, "como caló el que un parias vote a sus antagonistas de clase"... ahora; se torna difícil el avance de programas de avance: quedarán en progres programaciones, frenadas por ese halo de retroceso social al que nos han llevado todos y cada uno de los agentes que le hacen el juego, se pintan de "progres" y actúan como si fueses los que la razón absoluta tienen. Cambiando de posición constante, reduciendo las exigencias, asintiendo más desvíos, coqueteando cada día un poco más... entre casas, modas y reuniones.

Si miramos la historia, no ha muchos años... algo parecido, en otro tiempo y forma pero parecido, hizo que España : la nuestra; no la de unos mentecatos rancios, que además forman parte de ella, iniciaran una cruel guerra que dejó a todos los pueblos heridos profundamente y sobre todo, marcados para no volver a repetir aquella bestialidad acaecida.

Si no cuentas con un pueblo... No olviden que el pueblo, ni nadie, quiere lo que se desconoce. O todo se tendrá que apechugar entrecomillados.

Y tiempo tuvimos de "empoderarnos" en lugar de jugar a lobos y ovejas.

De ti depende, tú eliges.

Ramón Francisco González Hernández.

