Se buscan turistas para La Laguna

Veinte años ya de la declaración de La Laguna como Patrimonio Mundial por parte de la Unesco, dos décadas que han supuesto el fortalecimiento de la conciencia de aquellos valores que llevaron a este lugar y su importantísimo conjunto histórico, trazado originalmente en 1500 como la primera ciudad colonial no fortificada, a convertirse en un referente, no solo de Canarias o España, sino de toda Europa.

Un tiempo por el que la ciudad merece una felicitación especial, sin duda, pero unos años, también, de trayectoria desigual en el ámbito turístico. Desde Ashotel venimos trabajando hace tiempo ya en impulsar a través de nuestros establecimientos asociados en el municipio la construcción de un destino de calidad y diferenciado, atributos que aportan un plus a la ciudad y que no se quedan en un mero servicio de disfrute privado.