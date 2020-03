Estado de alarma y familias en situación alarmante...

El coronavirus ha entrado por la puerta grande. Ya tenemos decretado el estado de alarma y anunciadas una serie de medidas para frenar su impacto. A pesar de las lógicas discrepancias en el seno del Gobierno y de una oposición más dedicada al oportunismo político que a arrimar el hombro (como siempre, más o menos) se están tomando decisiones para que la economía no se resienta y tanto empresarios como trabajadores puedan capear el temporal. ¿Pero qué pasa con los millones de ciudadanos que ahora mismo no están en ninguno de esos sectores? ¿Qué pasa con los desempleados, las personas sin ingresos o los sin techo?...

Ahora mismo con cifras actualizadas por el SEPE en España existen 3.246.000 desempleados. Según ha señalado la propia Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con datos actualizados en Febrero, en España hay 892.000 personas cobrando la prestación de desempleo, siendo la media de unos 857 euros al mes. 1.071.000 personas cobrando el subsidio (generalmente 430 euros mensuales). 1.289.000 personas registradas como desempleadas que no perciben ningún tipo de ingreso. Y según la última Encuesta de Población Activa (EPA) hay más de medio millón de hogares donde no entra ningún ingreso....

¿Qué ocurrirá con estas familias cuando el escaso capital que puedan tener se les acabe en esta alarma? Hablamos básicamente de familias que subsisten en gran medida gracias a las ayudas que puedan recibir de Servicios Sociales, de Bancos de alimentos, o de organizaciones como Cáritas o Cruz Roja. ¿Funcionarán estos servicios de ayuda mientras dure el estado de alarma y el cierre decretado?...

Hay que reseñar también que el cierre de los colegios, siendo una medida más que justificada, obviamente, implica el cierre de los comedores escolares y que para muchos de sus usuarios supone casi la única comida decente del día...

Todavía el Gobierno no se ha pronunciado acerca de estos colectivos en las medidas anunciadas hasta ahora. Parece que siempre la tendencia es olvidarse del desempleado y, por ende, de sus familias, aunque estemos bajo un Gobierno de corte progresista...

Lo único visto hasta ahora es un escueto mensaje publicado el 13 de marzo por el Servicio Público de Empleo (SEPE) comunicando que "El Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Servicio Público de Empleo Estatal garantizarán los derechos de las personas beneficiarias y solicitantes de prestaciones por desempleo. No se tendrán en cuenta los plazos establecidos para solicitar las prestaciones, de forma que no perjudique ningún derecho, adoptando las medidas de flexibilización oportunas." O sea, bonitas palabras vacías...

Es necesario que el Gobierno del Estado tome en consideración a todas estas familias con escasos recursos y decida qué hacer: si mantiene operativos los servicios sociales de los Ayuntamientos, aunque no sea de forma presencial. Si busca alguna fórmula para que las personas que recibían ayuda de los bancos de alimentos sigan recibiendo esa ayuda existencial, etc. Y hablo del Gobierno del Estado y no de los Autonómicos ni de los Ayuntamientos porque en su rueda de prensa, el Presidente Sánchez declaró que el Gobierno que él preside ha asumido el mando único en todo el territorio...

Todos sabemos que ante una crisis como la provocada por este virus se necesitan medidas excepcionales y que al tratarse de situaciones nada habituales hay que mirar con lupa cada paso a tomar, pero precisamente por eso hay que tener especial precaución con los sectores más vulnerables de la sociedad...

