Lo que no Vemos

Finalmente, y no avisaron hasta el último momento, los borbones visitaran este lunes Cataluña como parte de la gira en España de lavado de su imagen. Allí en Cataluña no son bienvenidos especialmente a partir del referéndum del 1 de octubre donde hubo represión y el rey se encargó de avalarla sin más. Ni que decir tiene que esta visita estará rodeada de unas muy amplias medidas de seguridad para ellos, claro. En Madrid un juez impone el 100 % de los servicios mínimos para los médicos residentes. Se olvidó todo lo que pasó con el Covid 19 y se vuelve a utilizar a los médicos como burros de carga. Una demostración más de que esos aplausos eran falsos. Igual que cuando un antiguo amigo lo veo por la calle y me da un abrazo también es falso porque hoy día no tenemos relación ni compartimos nada. ¿A que viene tanto flamenqueo ¿ Nuevamente aparece el caos en la atención primaria. Los médicos aseguran que el volumen de trabajo es demencial.

Un nuevo incendio en Lepe, Huelva en los asentamientos de temporeros ha ocurrido en estos días. Cada vez hay mas cosas raras en el ambiente social. Tantos incendios, y algunos ocurren solo en un lapso entre ellos de 24 horas, solo se explica con la mala intención de querer echar a los emigrantes una vez terminada la campaña de recolección. A la gente por todos lados se le está tratando muy mal.En cuanto a los números de infectados actuales por el Covid 19 no están nada claros. La información que llega algunos nos tememos que no es exacta, quizás ni lo fue antes tampoco. Nos llega diariamente un auténtico baile de cifras.Hay una serie de entramados detrás de todo esto de la Pandemia. El Covid 19 ha servido realmente de acelerador del proceso de concentración de capital, igualmente se hubiera llegado ahí pero mucho mas despacio. La pandemia ha imprimido velocidad. Por comentar un caso ha habido empresas que han ganado en tres meses de pandemia cuatro mil millones de dólares. Eric Yuan, empresario chino-estadounidense y fundador de Zoom Video Communications , aparece a partir de la pandemia del Covid 19 en la lista de las personas mas ricas del mundo. Hay muchos de ellos en la misma y la palabra crisis no entra en su vocabulario.Se está instalando en la atmósfera social un autoritarismo intangible, inmanente y anónimo. No lo puedes ver, pero está por todas partes.Las guerras se han acrecentado, los conflictos armados continúan su expansión a pesar de que no se diga ahora nada de ellos. Aprovechando la confusión del momento estos conflictos de guerra y paramilitares continúan su ofensiva en puntos de América latina, oriente medio África y Asia.Los dispositivos de vigilancia de alta tecnología se han instalado en la vida pública, es decir militarizar sin militares, con la excusa de evitar nuevos contagios, lo que realmente no se hace.La pandemia del coronavirus y otras que seguirán son mecanismos de limpieza social que afectan como vemos a las capas más desfavorecidas, en suma.Lo positivo de todo esto es que estamos asistiendo a la caída total de un sistema y poco a poco la gente irá tomando conciencia de muchas cosas y se intentarán nuevas formas de producción, de relación y como una nueva célula o especie un mundo diferente se irá abriendo paso. Tal es así la vida, la evolución.

Jesús Antonio Fernández Olmedo