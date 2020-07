Perspectiva de hoy

El coronavirus ha dejado a la intemperie al sistema sanitario que adolece de graves deficiencias y de dejar presente sobre el tapete que "no se trata de negocios se trata de la vida". Se vuelven a dar situaciones de "homicidio imprudente" y "omisión en situaciones de socorro" en residencias geriátricas de Madrid. Se observa un peligro de deshidratación y desnutrición de los mayores en estas residencias. De verdad de que no salgo de mi asombro ante la actitud del ser humano de hoy día. Pero puedo constatar que es una realidad dado mis contactos y mi experiencia de trabajo de calle y visita a residencias de mayores. El abandono por parte de los hijos a sus padres es criminal por otro lado. Les importa un carajo sus padres.Los subsaharianos de Albacete que trabajan como temporeros en verano son gente de paz. Ellos en plena pandemia siguen sin tarjeta sanitaria y repito estamos con el gobierno mas progresista de la historia de España. En una pandemia la salud de los temporeros es la salud de toda la sociedad. En las ultimas semanas la pandemia ha desatado actitudes xenófobas contra las personas trabajadoras del campo. A la quema de asentamientos de jornaleros u otros ataques directos se suman bulos y comentarios del tipo "los rebrotes son por culpa de los emigrantes" que mas allá de mostrar un carácter racista no tienen evidencia.Al tener un sector dependiente de turismo hemos chocado contra una realidad que nos ha dado un bofetón con la salida de numerosos rebrotes, algo que creíamos que pasaría en el próximo otoño, invierno, nos sacude directamente a la salida a la "nueva normalidad" que no es mas que la "nueva agresividad". La cifra diaria de positivos no refleja el estado de la pandemia.

Jesús Antonio Fernández Olmedo