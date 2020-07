Protocolo COVID-19 para centros escolares no universitarios: 'sálvese quien pueda'

Hace unos días se publicó el Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros escolares no universitarios de Canarias para el curso 2020-2021. Al leer el mismo, la primera conclusión que extraemos es que es un 'sálvese quien pueda', ya que no se incide en una medida fundamental, que es la reducción de ratios de alumnos por aula. Sin esta disminución de estudiantes y sin la contratación de más profesorado, no vamos a ningún sitio. Como sigamos con aulas masificadas, nos encontraremos con situaciones preocupantes. A todo esto, se unen la indisciplina de muchos adolescentes y la falta de autoridad de los docentes, que carece de respaldo administrativo y social. El escenario se nos antoja caótico.