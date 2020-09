El tiempo pasa y no pasa nada....

¡Señoras y señores políticos, despierten!Miles de empresas están al borde de la quiebra, miles de puestos de trabajos pueden desaparecer de un día para otro. Especialmente las zonas del sur de las islas viven en un letargo sedado por los ERTES y les espera un duro despertar. Ya ni hablemos del sector alojativa que pende de un hilo, sino de toda la economía que arrastra como el comercio, la restauración, ocio, inmobiliaria, etc. Recomendamos también que nuestros representantes se pongan a contar las guaguas que llevan paradas y sin moverse o los coches de alquiler y esto desde hace meses. Igual se concienciarían de la importancia que tiene tomar una decisión que no se puede alargar más.Que vigilen y muy de cerca los fondos de inversión que tienen sus ojos puestos en las islas, ávidos de sacar tajada de nuestra debacle. Les recordamos y ponemos de ejemplo, que en la anterior crisis Alemania se quedó a precio de saldo con la industria turística de Turquía...Es de agradecer también, que la Sra. Maroto, Ministra de Turismo por fin visite las islas "para ponerse a trabajar en los corredores turísticos a partir de noviembre". Lo que parece que no se entiende es, que el hecho de abrir las islas, no supone que las podamos llenar al día siguiente.Que la decisión sobre la realización de los PCR depende de Madrid o de Europa y que no hay capacidad de decisión es poco creíble, dado que nuestros vecinos portugueses los llevan realizando desde hace meses en Madeira, en cuya isla sólo se ha contabilizado un 25% de reducción en la llegada de turistas. Parece que como siempre, nosotros vamos muchos pasos por detrás.A esto se suma la falta de capacidad de tomar decisiones para controlar la propagación del virus. Ponemos como ejemplo que se cierran parques y polideportivos en varios municipios y se consigue llenarlos (sin control) en los municipios colindantes con la misma incidencia del virus. Que se crean burbujas aisladas en los colegios e institutos del archipiélago, pero se crean aglomeraciones y se pierde el control en la entrada y salida de los mismos.Por muchos PCR que se hagan el destino y origen, es vital minimizar el impacto de la pandemia en las islas y parece ser, que cada provincia, isla o municipio hace la guerra por su cuenta.Desde el CTC estamos convencidos que aún estamos en el último minuto de descuento y que unidos podemos lograr superar esta situación, pero eso sí, para eso tenemos que ponernos TODOS y YA el mono de trabajo. Dejar a un lado ideologías e intereses políticos, intereses de colectivos y egoísmos de toda índole. En ese sentido, siempre contarán con el trabajo, experiencia y apoyo de todos los colectivos que conformamos el CTC.Igual es hora de abrir las ventanas y dejar entrar aire e ideas frescas y nuevas, bajar un peldaño y contar entre otros, con el trabajo y la experiencia de otros colectivos que puedan aportar su trabajo.Todos los colectivos que a día de hoy componen el CTC, que no son pocos, como el ocio, comercio, restauración, autónomos, vivienda vacacional, sector inmobiliario, transporte. etc., hemos aprendido que estamos vinculados y somos complementarios, por ende, nos necesitamos unos a otros para sobrevivir.

