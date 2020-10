No son irresponsables, obedecen a sus patrocinadores. "Turistas sin PCR" y algo más

¿Qué clase de gobierno tenemos en Canarias y en los Cabildos Insulares?, pues ya lo ven: "tantos tangos entre flores para esto". Entran miles de turistas europeos, Europa con altas cotas de contaminación COVID... ¡¡¡sin control!!!, a expensas de una declaración cuando llega, de que no ha tenido ni tiene síntomas ni ha estado con quién los tiene. NO, no es una película infantil, no, ES EL GOBIERNO DE CANARIAS, SON LOS CABILDOS INSULARES, pues si el Gobierno de España no responde: ¿para qué están ustedes?

...algo más:La última; el anuncio y práctica de un tour operador "que se ha comprometido a hacerse cargo de las pruebas PCR". Claro que, por su interés comercial, pero no podemos negar que es una vergüenza en sí mismo este hecho. Aunque siendo sinceros es de agradecer ante tal desazón. Y la consejería encantada.Hay varios puntos que se deben barajar, y tratar de entender tal asunto. Si bien en Europa (nosotros: pero de ultramar), Alemania y Reino Unido, principales fuentes del turismo de masas en Canarias, habían anunciado, Alemania más contundente, "que no se viajaría durante este año por la pandemia": por seguridad. No se muy bien quién pesa más o monta tanto, pero la Consejería de Turismo, Industria y Comercio (ahí es nada); anunciaba a bombo y platillo el éxito de la temporada a la que entramos... y se planta el presidente de Canarias en Alemania a negociar "un corredor" a Canarias, pues sin turismo, hoy por hoy, no hay Canarias. ¿Cómo sin motor instalado?Pero al caso, y es que por presión de las patronales hoteleras (repito no todas, hay grupos de nuevos empresarios con criterios de mucha mejor lógica) le lanzan un "no sin toda la razón" que: esto se hunde, y va en serio.Lo realmente grave, es que nadie afronte de cara "que ese modelo turístico ya acabó"; que la rapiña se agotó; "que hay muchas maniobras, normales en "¿¿los libres Mercados??" para traspasar y no quebrar del todo las cuentas de la patronal hotelera. Da igual contagios, pandemias, ertes = despidos aplazados... lo que se tiene es que mantener "una apariencia de normalidad": están vendiendo, no pueden fallarnos. No espanten compradores de nuestros ruinosos inmovilizados. Esos fondos son un maná. Porque en realidad es "una gran mentira": se pretende que fondos públicos subvencionen sus entramados hasta que los vendan al mejor postor: "el turismo, el modelo de masas: se acabó... muchas evidentes razones. Eso sí, ahora todos los turistas juntos "a la fiesta del contagio".Y volviendo a los "PCR", "después de conejo ido, palos a la madriguera" Claro, se aprueba el 29 de octubre y será efectivo a los 10 días de su publicación ¿¿??? "para orinar y no echar gota... Pero si llevan ya dos semanas importando turistas, amén de los meses que han estado "al libre albedrío" tanto puertos como aeropuertos. Y seamos realistas: el vencimiento de la prueba es inmediato, pues a los pocos segundos o minutos hay riesgo inminente de contagio. Es que no es un secreto.Se sabe que en la movilidad y en lo grupos reside el foco de contagio.¿Qué pasaba, que los primeros que llegaron venían todos sanos?Pero lo más viene, que la normativa, por seguridad jurídica, tiene que ser refrendada por el Parlamento de Canarias y luego en vigor a los 10 días de su publicación.¿Por qué no se ha paralizado ya la entrada de turismo sin las mínimas garantías? Esto no es nada, pero nada serio de verdad... sin paliativos.No, no es posible entender tantas irregularidades, tantas "pamplinas" salvo una orden que viene "de pa´rriba": de quienes dependemos, de la patronal del monocultivo industrial sin humo. Sin ninguna duda, esto no puede seguir así; entre otros soñando con fondos europeos.Lo dicho, ahora, a los "guiris europeos" y los "guiris españoles" que han llegado y a los que no volverán, porque esto hay que cambiarlo:Pues: "sana, sana ... culito de rana...",aun así: ¡alguien tendrá que responder a esta falta de previsión, de cuidado... de razón!Pero lo importante y es a lo que hay que ponerse si sobrevivimos, es que el modelo o se cambia o se cambia... sin más.Y ya vamos tarde... al cambio.

Ramón Francisco González Hernández.

Los VERDES de Canarias.

