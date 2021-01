La Mafia de cuello Blanco

Todos comienzan ahora a vacunar aunque pocos se preguntan que hay detras de la vacuna de la multinacional Pfizer. Se presiona a estados nacionales , esta multinacional, para que se avale si no tienen liquidez suficiente con tierras, enorme extensión de propiedades y zonas marítimas de pesca.Así es la que se preocupa por nuestra salud.Como decía el ladrón dame el dinero o la vida.Así actúan los Megafondos financieros.No se debería olvidar que los laboratorios Pfizer sus consorcios han sido condenados por la justicia en anteriores ocasiones.En las cloacas de Pfizer se pueden encontrar todo tipo de ratas y basura ha reventar solo hay que investigar y también observar el comportamiento de sus acciones o activos en el mercado.Estos mueven fondos de invesión 5 veces mas que el producto interno bruto de un país como España.Si esto es así estamos en manos de unos auténticos desaprensivos y de que en caso de salga algo mal estos se lavarían las manos o dentro del marco en que vivimos en el que el dinero es el dios quiere decir que no se podría hacer nada.He aqui la clave para que comencemos en forma urgente a cambiar nuestro comportamiento propio y nuestro sistema de creencias y valores.Empezar a tomar en cuenta al otro como un humano como soy yo con debilidades, fortalezas , con deseos, con inquietudes , etc... es la unica opción para recomenzar a tejer un tejido social destruído por otros.Yo espero que este nuevo año que ya ha comenzado el hombre comience a espabilar en dirección solidaria real y no virtual.

Jesús Antonio Fernández Olmedo