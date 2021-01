Presos Políticos en Occidente

Por el momento la justicia británica ha sentenciado de que no va a extraditar a su preso político a Estados Unidos por razones humanitarias, debido a su estado de salud. Una persona en este caso concreto que no le debe nada a la justicia , que no ha cometido ninguna ilegalidad , que no tiene ningún crimen a sus espaldas lleva más de unos 10 años acorralado , encerrado, perseguido, calumniado y por supuesto se han ocupado muy bien de deteriorar su imagen hasta el punto de conseguir lo que realmente querían que es que ningún comunicador , periodista empresario o persona de bien pueda hacer lo mismo , es decir publicar una información en base a la libertad de expresión y de prensa.

Entonces los crímenes de guerra , vejaciones contra los pueblos marginados y etc... por otras potencias ya no serán publicados o por lo menos , no sabemos si eso llegará a conseguirse ese es el objetivo: la democracia en papel mojado.La criminalización de la labor periodística era el objetivo a cumplir con estas actuaciones de los sistemas judiciales europeos que no pueden ya caer más bajo.Podríamos estar de acuerdo o no con las formas empleadas por determinadas personas pero encerrarlos porque buscan un ideal eso ya es patético.Hay una suerte de abusos judiciales que se están cometiendo por Europa la de los "ideales".Así que mejor dejemos de decir eso de "creo en la justicia" porque no existe ella como tal más bien los hombres de valor y buenos son los que tienen que tomar las riendas de un nuevo cambio.

Jesús Antonio Fernández Olmedo