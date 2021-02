La "normalidad democrática" debe empezar en nosotros mismos...

Pablo tiene 32 años. Se dedica a rapear y describe a su público la realidad que él percibe, con mucha crítica social y antisistema. Se puede estar de acuerdo o no con él, pero simplemente hace eso: rap. Te podrá gustar o no ese estilo musical (a mí, personalmente no me gusta), pero simplemente hace eso: exponer sus ideas como hacemos todos. Por eso ahora no entiende que tenga que ir a prisión por decir las mismas cosas que ahora mismo, estos días, están en todos los medios de comunicación debido a los hechos comprobados en los últimos meses. Pero Pablo no goza de buena reputación. Ni de inviolabilidad...