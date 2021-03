Dictamen de la BBC: No hace falta mascarilla al aire libre

2. El abuso llega al extremo de que no sólo es obligado llevar mascarilla incluso en nuestras avenidas y paseos marítimos y en nuestros parques y jardines sino que se han atrevido a prohibirnos darle un beso o abrazo a nuestros seres queridos (nietos, hijos, amigos, etc.) si los vemos por la calle.

3. Los puntos de vista contrarios a este atropello NUNCA han sido recogidos por TVE-C, la Televisión Canaria, ni por los periódicos de papel (La Provincia, Diario de Avisos, Canarias 7, El Día). Todos ellos rendidos ante el poder y ante los dogmas oficiales.

4. LOS MOTIVOS POR LOS QUE LOS CANARIOS HEMOS TRAGADO, SIN REBELARNOS, este pisoteo a nuestra forma de vida y a nuestros derechos básicos, varían de unas personas a otras. Esencialmente esos motivos son:

a) Miedo a las multas.

b) Evitar fricciones con los ciudadanos asustadizos.

c) Creer que esa imposición es conveniente para proteger nuestra salud.

5. La realidad, es, en base a sobreabundante documentación y dictámenes científicos internacionales, que es BAJÍSIMA la probabilidad de contraer el COVID meramente "al paso", es decir, al cruzarse por la calle.

6. Como ejemplo paso a resumir a los lectores, a nuestros ignorantes políticos de TODOS los partidos, y a los incompetentes "guías espirituales" Serra-Majem y Amós García, la opinión razonada de MR. DAVID SHUKMAN, EDITOR DE CIENCIA DE LA BBC, publicada el pasado 23 de enero de 2021 bajo el título: ¿ES FACTIBLE CONTRAER EL CORONAVIRUS EN SITIOS AL AIRE LIBRE? Al final de este artículo incluiré el enlace de la información completa.

7. DICE EL SR. SHUKMAN:

a) "Los investigadores dicen que los contagios pueden ocurrir al aire libre, pero las posibilidades se reducen enormemente porque el aire libre dispersa y diluye el virus. También ayuda a evaporar las gotitas de líquido en las que se transporta. Además, la luz solar ultravioleta debería matar cualquier virus que esté al aire libre".

b) "Hay algunos casos en los que se cree que los contagios se produjeron en el exterior. Un estudio encontró que dos hombres en China ¡hablando cara a cara durante al menos 15 minutos! fue suficiente para propagar el virus".

c) "Si alguien está infectado, tal vez sin darse cuenta porque no tiene síntomas, liberará el virus al respirar, especialmente si tose. Parte de eso se transportará en gotas, la mayoría de las cuales caerán rápidamente al suelo, pero podrían llegar a tus ojos, nariz o boca si te encuentras a dos metros de distancia. Por tanto, el consejo es simplemente evitar estar cara a cara si estás tan cerca".

d) "La persona infectada especialmente si tose, liberará partículas más pequeñas llamadas aerosoles. EN EL INTERIOR ESTOS PUEDEN ACUMULARSE EN EL AIRE Y SER UN PELIGRO, EN EL EXTERIOR DEBERÍAN DISPERSARSE RÁPIDAMENTE".

e) "Caminar cerca de alguien en la calle o que un corredor te pase por delante significa que ambos están juntos durante unos segundos como máximo. Es muy poco probable que los encuentros fugaces sean lo suficientemente largos como para que te llegue suficiente cantidad del virus".

8. Mr. Shukman aporta el testimonio complementario de la profesora CATHERINE NOAKES, asesora del gobierno británico, ingeniera mecánica, profesora de ingeniería ambiental para edificios en la Universidad de Leeds, y especialista en infecciones transmitidas por el aire y en el transporte de patógenos transmitidos por el aire.

a) "NO QUEREMOS QUE LA GENTE TENGA MIEDO DE CRUZARSE EN LA CALLE".

b) "Alguien tendría que toserte encima directamente y que además inhalaras en el momento equivocado para que ocurra un contagio".

c) "Salir a correr con alguien y seguirlo de cerca durante ¡20 minutos! y respirar su estela sí podría ser un problema".

d) "La triste realidad es que tu mayor riesgo proviene de las personas que conoces".

e) "LOS CIENTÍFICOS CONCUERDAN EN QUE LOS RIESGOS DE CONTAGIO SON BAJOS EN ESPACIOS COMPLETAMENTE ABIERTOS".

f) "Sí les preocupan (a los científicos) las áreas que no sólo están llenas de gente, sino que además están parcialmente cerradas, como los puestos de mercado o las paradas de autobús".

g) "Es solamente en entornos como caminos estrechos o colas con muchas personas donde los expertos dicen que es posible que sea necesario cubrirse la cara".

Enlace:

Covid-19: ¿cuán factible es contraer el coronavirus en sitios al aire libre? - BBC News Mundo

David Shukman, BBC NEWS, 23 de enero de 2021.

9. CONCLUSIONES

a) Si todo lo anterior lo dicen, en su país, dos científicos británicos, qué no dirían respecto a nuestro Archipiélago que carece de ciudades industriales y que está rodeado del Océano Atlántico por todas partes.

b) El minuto de gloria de los gurús Lluis Serra-Majem y Amós García Rojas se ha prolongado durante un año, con nefastas consecuencias para nuestra vida social y afectiva, para nuestra calidad vital y para nuestra economía.

c) La responsabilidad ante la sociedad no es de estos charlatanes sino de Ángel Víctor Torres y Román Rodríguez que auparon a estos "vendedores de crecepelos" a una función asesora para la que no estaban capacitados, tragándose además, Torres, Román y TODOS LOS POLÍTICOS CANARIOS, vez por vez y mes tras mes DURANTE TODO UN AÑO, los delirios antisociales de estas "lumbreras".

10. Ciñéndonos al asunto que hoy nos ocupa, concluyamos:

a) El Gobierno de Canarias debe DETERMINAR, POR RAZONES DE SALUD PSICOFÍSICA Y DE CALIDAD DE VIDA PARA RESIDENTES Y TURISTAS, QUE a partir del próximo lunes 29 de marzo de 2021 LA MASCARILLA SEA OBLIGATORIA EXCLUSIVAMENTE:

b) En los espacios públicos cerrados.

c) En los transportes públicos y sus paradas.

d) En los Mercadillos.

e) En los recintos deportivos y lúdicos en los que se concentre, sin separación suficiente, un amplio número de espectadores.

11. Lo opine de este asunto el Presidente Sánchez, o lo que le convenga en su batallita con la Presidenta de Madrid, es ABSOLUTAMENTE IRRELEVANTE.

EMILIO DE FEZ MARRERO

Licenciado en Filosofía y Letras. Ex–profesor de Bachillerato, COU y Escuelas Oficiales de Idiomas. Intérprete Oficial de INGLÉS titulado por la Secretaría de Estado para el Turismo.