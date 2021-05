Vienen nuevamente a por Canarias; definitivamente

"El asalto a Chira/Soria" y la destrucción de "todo Arguineguín" está ocultando todo el gran Nuevo Modelo de Colonización" – NMC. Han desangrado los acuíferos interiores que, siendo propiedad pública, se les ha mantenido a las heredades los derechos sobre el agua, colocando lo imprescindible para la vida en manos de consorcios. Se prolonga esta situación desde la fundación de la "real" de Las Palmas, al ladito de la actual Casa de Colón, detrás de la Catedral en Vegueta. De igual manera, y al ser sus "propietarios privados" -por mucho amago de heredades comunes; condados lo hay y lo hubo- y a los que nadie controla "entuban" y matan nuestros barrancos, no concediéndoles el mínimo cause para que penetren en suelo las aguas, para secuestrando en tuberías, venderlas a consecuencia del medio: "rapiña y pura especulación"... pero es tal la canallesca, que colocaron y colocan acometidas "cuanto menos temerarias: que han dado paso a los grandes incendios"... luego buscan a un "desquiciado" o a una pequeña empresa (quién sabe de donde salió) para cargarle al responsabilidad; y aquí no ha pasado nada: los pinos canarios brotan enseguida. Y no olvidemos que estuvimos a punto de grandes catástrofes con el desplazamiento de sus residencias de más de 10.000 canarios, alojados en pabellones y otros... y no, no pudieron disponer de hoteles, apartamentos, ... vacíos, porque los de los tours operadores rapiñadores los tienen cogidos, vacíos, pero cogidos.

Contaminan los mares, "nosotros no somos los que contaminamos los mares, son las concesiones privadas sin fiscalización de lo público". Deforestan con incendios y nos "hartan a pinos y que canarios, que son muy resistentes al fuego"..."matan a las legendarias cabras guaniles; los pastores son liquidados, no banco de pesca y sí "petróleo" enjaulado que es otro "amago". Como peces en jaulas, cuando son métodos del pasado.

Y es que el "petróleo ya casi no es rentable y nos quieren dirigir hacia ese abismo". Empiezan con metales "raros" como ellos mismos. El turismo nuestro, el de sol y de playa, con cuyas migajas hemos sobrevivido en estos páramos, mientras nos han contaminado, utilizado el territorio, sin pagar un céntimo por su utilización: "mientras los grande hoteleros y allegados amasaron tanta fortuna que ni se puede cuantificar". Pero es que lo peor: es que colocaron y descolocaron gobiernos municipales, insulares y sin duda nacionales.

Lo han humillado, a esos, a nuestro turismo. Que, aunque con sus limosnas, y siendo los canarios cuasi esclavos sobrevivimos: ahora lo deprecian. Lo han EXTERMINADO; cuando no facturaban ni las botellas consumidas, y de ahí el retraso generalizado en la fiscalización hotelera y el terror que les causa a las patronales la tasa ecoturista para regenerar lo utilizado o dañado; de tan sólo un euro turista/noche. Esto es la realidad más inminente. No tuvieron bastante que el mecanismo RIC, que les dejaba sin ingresar la miseria que declaran como impuesto; para utilizarla "bajo sus condiciones" (casi siempre inmobiliaria) que según su cinismo crean riqueza.

No desconocen, ocultan, que la empresa no crea la riqueza, la empresa es el mecanismo, "que debería ser social", que crea el entorno, el puesto, el hueco de guerra en los mercados, y que son los que trabajan los generadores de riqueza. Pero claro... esa tonada no les agrada.

Y van entre cientos de chanchullos y otros menesteres y se sacan, en pro de no se sabe muy bien qué: la nueva y gran estafa del turismo de calidad.

Pero tampoco se cortan con llamarlo culto, cultureta y otras jetas...

O TOMAMOS LAS RIENDAS DEL FUTURO O EL TRIUNFO DE LA INFAMIA Y LA IGNOMINIA SON PATENTES..."vamos a por LA SOBERANÍA ENERGÉTICA QUE ES LA SOBERANÍA REAL".

VAMOS A SALVAR CANARIAS DE LOS MEGAPROYECTOS DESTRUCTIVOS...

Nos entretienen con el asalto a Chira/Soria... y entre otros muchos: "los nefastos y destructores trenes empiezan sus caminos. Estamos en momento cruciales. Las amenazas edulcoradas a los activistas, los intentos de crear en el interior de los movimientos que se oponen a megaproyectos de "quintas columnista", los métodos represivos solapados a los opositores, las mentiras, ocultamientos y falsas promesas sin ningún sentido: "vendiendo cuentas de vidrio como en las colonizaciones pasadas". El propio enaltecimiento a supuestos "progres" que han jugado papeles "vende patrias" a lo largo de las últimas décadas como nuevos hacedores de bondades, que más que ello, se asemeja a como lo hicieron los "del espíritu del 15 M": conquistar poltronas infames, cuando no grotescas. Y luego tienen hasta la desfachatez de quejarse del supuesto avance "de las derechas... ¿se han fijado con que mano escriben estos sublimes servidores del establishment".

A medida que hemos ido conociendo esta perversidad del asalto a Chira/Soria y la destrucción de Arguineguín, no sólo su cuenca y su majestuoso barranco... a medida que hemos comparado y visto, yo particularmente y muchos coinciden conmigo, en que esto del MEGA PROYECTO CHIRA/SORIA es un gran cuento ... UN GRAN CHANCHULLO... que utilizó el chiste malo de la "Gorona del Cuento" en la isla de el Hierro (que por cierto ni los pájaros beben el agua allí empozada) ...eso sí, los herreños ganaron el privilegio de pagar el kilovatio energético más caro de España, y vamos... que no, al final. Y visto el rebaño:

Se van a echar atrás en cualquier momento que les interese, porque eso no tiene ni pies ni cabeza...

y NOS VAN A VENDER LA MOTO... ya han destinado más de 4 millones para ello de los 426 millones de iniciación de la central del asalto en Chira y en Soria. Que cualquiera que sepa un mínimo de esto, que no va a bajar de 1.250 millones a menos de 10 años vista, y vamos, si añadimos "lucros cesantes" tan comunes en esta ínsulas del real... nos tememos que VAN A DECIR QUE ESTO EN INVIABLE, QUE TENÍAMOS BUENAS RAZONES LOS OPONENTE Y que nosotros, "los progres" todos unidos, con el beneplácito de los "no progres" o derecho/centristas; somos muy responsables y tienen que votarnos para seguir con nuestra seriedad. Y si, con esa pantalla, con el "toque por detrás" nos meten trenes a modo de AVE de 60 kms. ... vacían los acuíferos de las entrañas y eso es la muerte. Permiten vertidos altamente contaminantes a nuestros mares... juegan a turismos para cargarse los puestos de turismo tradicional para que sean "lujosos" ... y así todo, y lo peor; es que se están frotando las manos con la que siguen preparando para seguir en el poder político por encargo de los grandes poderes. Es más, esto viene de viejo, lo más cercano hace unos 20 años y menos, cuando el siniestro equipo de José Manuel Soria y todas sus lindezas...pasaron el testigo a otros "con rositas" en el puño, para que al final vinieran otros, guiados hasta por el vaticano, como un poco ciertos sectores en Cataluña, a poner la cruz. Ya con la espada no se manchan, ahora tienen legislaciones, cambios espectaculares, y a un pueblo que supieron entre todos dormir para que ni cuenta se den que les están esclavizando cada día un poquito más. Gracias progres... que al fin y al cabo permitieron a derechos, centristas y siniestrables seguir con estos chanchullos. Pero entre sus filas, siempre contamos con gentes valientes y honestas que les seguirán cuestionando y exigiendo lealtad. Esa al menos que les quede la rémora.

Que no, que al menos no dejemos sin darles NUESTRA ÚLTIMA DANZA DE GUERRA: el sábado 22 de mayo a las 11 de la mañana en el Parque de San Telmo en Las Palmas de Gran Canaria...y a esa misma hora en las puertas de todos los Cabildo medievales de todas las islas. No le entreguemos la vida, que es la SOBERANÍA ENERGÉTICA, sin un grito contundente, y si siguen empecinados, mejor ir pensando en una HUELGA GENERAL CANARIA para echar a todos estos hirudínios y pedigüeños.

De ti depende, tú eliges...



Ramón Francisco González Hernández.

http://santaluciadetirajanagana.blogspot.com/