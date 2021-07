DISCRIMINACIÓN A LAS ENFERMERAS/OS DEL HUC

La Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018 reguló el acceso a la Carrera Profesional por la vía extraordinaria o excepcional para todos los profesionales del Servicio Canario de la Salud (SCS) que obtuviesen plaza fija de resultas del proceso selectivo (OPE 2007). La totalidad de categorías del SCS finalizaron el proceso selectivo y tomaron posesión de su plaza dentro del plazo previsto.

Como siempre, los opositores del HUC, inmersos en un proceso selectivo distinto y exclusivo para este Hospital, sufren la desidia y falta de previsión de los gestores de esta OPE "particular", y varias categorías no sólo no finalizan el proceso, sino que algunas (Administrativos) ni tan siquiera se han examinado.

En previsión de este retraso, la Ley de Presupuestos para 2019 incluyó una cláusula adicional mediante la que se salvaguardaba para los Diplomados Sanitarios del HUC la posibilidad de acceder por la vía excepcional a los que obtuviesen la fijeza en 2019.

Rizando el rizo de la incompetencia, los responsables de sacar adelante nuestro proceso selectivo, tampoco hacen su trabajo en 2019, por lo que es necesario incluir otra vez en la Ley de Presupuestos para 2020 la cláusula que prorrogue el derecho de los Enfermeros del HUC que obtengan plaza durante 2020. Así aparece en el Anteproyecto de Ley. Hasta ahí, salvo el perjuicio económico ocasionado por el retraso en resolver la Oposición, todo en orden.

Pero, ¡sorpresa!: la previsión recogida en el articulado del Anteproyecto, desaparece "a traición" del texto definitivo aprobado, sin que conste enmienda ni debate sobre este tema en Sede Parlamentaria. El escamoteo "a lo zorro" de esta cláusula de salvaguarda sólo puede ser atribuible al máximo responsable de la elaboración de la Ley de Presupuestos, el Consejero de Hacienda, D. Román Rodríguez.

Esta "puñalada trapera" traerá como consecuencia que el colectivo de Enfermeros del HUC que han ganado plaza fija en 2020 sea el único de todo el SCS que no pueda acceder a Carrera Profesional por la vía excepcional. Si ya la incompetencia de las sucesivas Direcciones del HUC han causado a nuestros profesionales pérdidas económicas enormes, ahora tendrán que sumar las que va a traer la alevosía y mala fe de los actuales gestores de la Sanidad Pública Canaria y, por extensión, del Gobierno de Canarias y su Presidente. Ya sabremos darles las gracias.

Desde CC.OO. aseguramos que no renunciamos a ninguna medida para conseguir neutralizar esta canallada.

Guillermo de Loño

CCOO