Una inversión en educación en 2022 menor al 5% del PIB significaría un incumplimiento de la Ley Canaria de Educación

La Plataforma del 5% para Educación ha mantenido reuniones con el Diputado del Común y con la Presidenta y el personal técnico del Consejo Escolar de Canarias para abordar esta cuestión. En ambas reuniones la plataforma transmitió su preocupación por las previsiones de inversión de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias en las que no se contempla el aumento necesario de la inversión en el área educativa en 2022.

Las previsiones plasmadas en los planes presupuestarios plurianuales elaborados por el Gobierno de Canarias resultan muy preocupantes: "La previsión es del 7% de incremento del PIB..." y "En relación con los gastos corrientes en bienes y servicios como educación, como regla general, se ha calculado el mantenimiento de créditos de 2021". Sin embargo, según declaraciones recientes del Consejero de Hacienda y Vicepresidente del Gobierno de Canarias al presentar el techo de gasto, las últimas previsiones de crecimiento del PIB para 2022 son del 11,3%.

Si con un crecimiento del PIB del 11,3% la inversión en Educación se mantuviera, ésta bajaría desde el 4,55% del PIB actual al 4,1% en 2022, incumpliendo lo establecido en la Ley Canaria de Educación y el compromiso recogido expresamente en el Programa de investidura de este gobierno.

Esto representa 434 millones de € menos de lo que correspondería con el 5% del PIB establecido en la Ley Canaria de Educación.

En la reunión con el Diputado del Común la plataforma solicitó que desde dicha instancia se demande al Gobierno de Canarias que cumpla la Ley Canaria de Educación con una inversión del 5% del PIB para Educación en los Presupuestos de 2022. Por su parte, en la reunión con la Presidenta del Consejo Escolar se solicitó a dicho órgano un nuevo pronunciamiento instando al Gobierno y al Parlamento de Canarias a que se cumpla la inversión establecida en la Ley Canaria de Educación.

Esta plataforma social proseguirá su ronda de gestiones y contactos con representantes del Gobierno y los grupos parlamentarios con el objeto de instarles al cumplimiento de la Ley Canaria de Educación.

Reducir la inversión en Educación respecto al PIB, no alcanzado el 5% del PIB previsto en la Ley Canaria de Educación, significaría desatender el crecimiento de plantillas necesario para acelerar el proceso de mejora de la educación en Canrias, dejar en situación de desventaja a niños y niñas de 0-3 años que no accederían a una plaza escolar, a niños, niñas y jóvenes que no verían atendidas sus necesidades educativas, a jóvenes que no accederían a una plaza de formación profesional, y a jóvenes que se verían abocados y abocadas al fracaso escolar temprano. Esto sería un despropósito dada la situación de desventaja educativa de Canarias respecto a las demás Comunidades Autónomas.

Los Presupuestos de 2022 son una oportunidad para evitar tales despropósitos y acelerar la mejora de la Educación, alcanzando el objetivo del 5% del PIB que establece la Ley, elevando la inversión educativa al nivel necesario que permita alcanzar y mantener los estándares de calidad que la juventud canaria necesita.

Plataforma del 5% para Educación