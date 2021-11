Marruecos vuelve a reirse de los saharauis, los canarios y todos los españoles...

A raíz del espaldarazo dado por la administración Trump, y luego mantenido por Joe Biden, por el que EEUU "reconoce" la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental (algo que contraviene el Derecho Internacional), Marruecos ha decidido buscar combustibles fósiles en territorio saharaui. Para ello, previamente había decidido ampliar sus aguas solapando aguas canarias, algo a lo que, evidentemente, no tiene Derecho, y y que aún está "pendiente" de negociaciones bilaterales con el Estado Español. Nuevamente, desde el Poder Central se vuelve a despreciar a Canarias. Y van...

Ya es oficial: Marruecos ha cerrado un acuerdo con una empresa israelí para buscar petróleo y gas en la costa de la ciudad de Dajla. Justo menos de un año después del acuerdo entre Estados Unidos y Marruecos primero, y posteriormente Israel. Todo aparentemente legal, pero no es así...

La inacción crónica del Gobierno Español ( gobierne el partido que gobierne) vuelve a ser lesiva para Canarias y para los saharauis, más si cabe, teniendo en cuenta que España sigue siendo Potencia Administradora del Sahara Occidental, por lo que su pasividad ante todas estas cuestiones no tiene disculpa alguna...

No se puede permitir que el reino alahuita haga lo que quiera en aras de "buena vecindad". Marruecos se salta el Derecho Internacional continuamente, por muy respaldado que esté por los Estado Unidos. Las Normas Internacionales están para cumplirlas y España debe actuar en consecuencia...

Marruecos actúa en contra del Derecho Internacional al conceder licencias para extracción de gas y petróleo en un territorio QUE NO LE PERTENECE. Según reconoce la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Sahara Occidental es un "territorio no autónomo pendiente de descolonización" . De hecho, el propio documento firmado entre la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas de Marruecos (ONHYM) y la empresa israelí Ratio Petroleum Energy refleja respecto al bloque Dajla Atlántico que "Cabe señalar que parte del bloque se encuentra en un territorio donde existe una minoría étnica (la tribu saharaui), que exige el reconocimiento de la independencia de Marruecos. A la fecha del informe, algunos países del mundo, incluido Estados Unidos, reconocen la soberanía marroquí sobre dicho territorio, y otros países no lo reconocen"...

Ya en 2002, el Subsecretario General de Asuntos Jurídicos de la ONU, Hans Corell, había explicado que "los contratos para la explotación de petróleo en el Sahara Occidental violaban los Principios del Derecho Internacional aplicables a las actividades de recursos minerales en los territorios no autónomos". también han habido empresas como Iberdrola o Total Final Elf que han abandonado el Sahara tras denuncias de organizaciones como Western Sahara Resource Watch (WSRW), una red creada para proteger los recursos naturales en el Sahara Occidental...

En Canarias existe ya una evidente preocupación ante lo que pudiera ocurrir con estas prospecciones ilegales y empiezan a realizarse pronunciamientos en contra, como no podía ser de otra manera: El Presidente de Canarias, Angel Víctor Torres, ya ha criticado el acuerdo y se ha puesto en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores. Por su parte, el Cabildo de Gran Canaria, a través de su Consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez, ha calificado la decisión del Gobierno alahuita de "chantaje a España, a la Unión Europea y a las Naciones Unidas"...

Lo que está claro es que no podemos quedarnos de brazos cruzados ante todas estas tropelías del reino de Marruecos y sus continuas violaciones del derecho Internacional. Canarias, el pueblo saharaui y el Estado Español deben alzar la voz ante Europa y ante la ONU para denunciar estos abusos. Nos va mucho en juego...

Angel Rivero García

www.encanarias.wordpress.com