8M: necesario 365 días al año...

Lidia se despertó sin recordar nada, con dolor de cabeza, con marcas de forcejeo en los brazos, heridas en los muslos y desnuda en la habitación de un desconocido que también estaba desnudo. Había sufrido una violación por sumisión química. Había salido a tomar algo y terminó drogada en contra de su voluntad. Cuando Lidia fue a la policía a denunciar su violación por sumisión química al agente no se le ocurrió otra cosa que preguntarle: " ¿Llevabas sujetador?"...

No es un ningún relato ficticio. Es un caso real. Se ha subido una petición en la plataforma Change.org solicitando que se ponga Stop a la Sumisión Química. Posiblemente no consiga demasiado, pero al menos, se habrá intentado...

Anabel lleva recibiendo mensajes de un acosador desde fines de 2020. Más de 500. La única vez que contestó a esos mensajes fue para decirle que lo denunciaría. Los mensajes eran del tipo: "La frustración que me generas acabará en violencia", "Empiezo a entender cómo un hombre puede matar a una mujer" o "Último aviso. Responde de una puta vez o intervendré ya mismo"...

En 2021 a ese sujeto se le impuso una orden de protección. La incumplió. Es seguidor de cuentas con discursos y vídeos misóginos. Discursos y vídeos subidos por mal llamados "influencers" con seguidores tan miserables como ellos mismos y subidos a plataformas y redes a las que parece molestarles más que se enseñe una imagen de una madre amamantando que la difusión de discursos e imágenes machistas y denigrantes para las mujeres...

Ahora ese elemento mal nacido está en prisión, pendiente de juicio. Pero hay muchos como él en libertad. Anabel ha contado su relato en redes sociales como una forma de liberarse emocionalmente y de intentar concienciar sobre un problema no por tristemente extendido, menos cruel e intolerable...

Arancha, de 19 años, buscaba trabajo. Puso un anuncio en uno de tantos portales de empleo y contactaron con ella para un puesto de camarera. Le pidieron una foto "arreglada" vía whatsapp, la envió y la respuesta del dueño del negocio fue: "Vale, el top te queda muy bien pero por lo que veo escote no podrías llevar", "Eres muy guapa y, si quieres, te puedo llamar para extras, pero no das del todo el perfil. Buscamos a alguien que esté más hecha"...

Dicho de otra manera: no la rechazaron por no tener aptitudes como camarera. La rechazaron porque sus pechos no eran del tamaño que el empleador quería...

Si seguimos hablando de violencia hacia las mujeres tenemos que hablar también de la brecha salarial. Sí, la falta de igualdad entre hombres y mujeres también es violencia: En el año 2020, según datos de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) la diferencia salarial entre hombres y mujeres era de 4.915 € de media por el mismo trabajo (un 28,6%). Y la cosa no parece haber mejorado...

Igualmente podríamos hablar de la "feminización de la pobreza", de cómo por todo el mundo las mujeres son mucho más propensas a ser pobres. Y no solo eso: son más propensas a ser analfabetas, a tener menos acceso al empleo, a la educación, a ser víctimas de violencia machista. Sí, esa violencia machista que la ultraderecha fascista niega todos los días...

Que en pleno siglo XXI aún tengamos que hablar de estas cosas es sencillamente penoso. Que tengamos que dedicar un día al año a visibilizar un problema que nos afecta a todos día a día es triste. La igualdad de género a todos los niveles debiera ser algo ya más que logrado. Quizás si a estas alturas sigue habiendo desigualdad, violencia machista y comportamientos impropios de una sociedad civilizada sigue siendo porque existiendo la carencia de siempre: Educación, Educación, y más Educación. Mientras no consigamos superar esta carencia y alcancemos una sociedad más justa y equilibrada, tendremos que seguir dedicando al menos un día al año a commemorar el significado del 8M. Ojalá fuese 8M todos los días...

Angel Rivero García

