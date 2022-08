Atogo podría dejar a Las Zocas y a 14 millones de metros cuadrados por encima de los 45 decibelios durante entrenos y competición

Cuando uno echa un vistazo a la Declaración de Impacto Ambiental de 2011, a lo que estaban obligados los promotores del proyecto para que fuera ambientalmente viable según la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), lo que puede leer no es nada del otro jueves, son las cosas normales que se exigen y se hacen por ahí a la hora de sacar proyectos de este tipo adelante. No es que quisieran cargárselo vamos, exigían lo normalito de andar por casa en lo que a los aspectos ambientales se refiere, de los económicos y la viabilidad no se habla y a nadie importa porque al fin y al cabo el cañonazo es con pólvora del rey, más concretamente con fondos de carreteras donde el asunto del cuidado por la seguridad vial ha llegado al extremo de quitar las líneas continuas en la práctica totalidad de las carreteras de montaña de la isla limitando la velocidad a 70 igual en todas partes, da igual que le entres a una curva peligrosa que a un cruce. ¿Que por qué es urgente devolver ya las competencias en carreteras al Estado puenteando al Gobierno de Canarias que lo está permitiendo también? Hombre, por el bien de todos ese asunto es urgente.