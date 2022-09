ANIVERSARIO DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE LA PALMA

Para nosotros la prioridad son las personas, la clase trabajadora, sobre cuya espalda se concentra toda la generación de la riqueza de un territorio. En este sentido, debo felicitar a las distintas fuerzas políticas, tanto de la isla, como del resto de Canarias, que antepusieron los intereses de la mayoría social, a los intereses políticos. Ese es el camino.

Reconstrucción del tejido productivo

Ahora nos encontramos en medio de un proceso de reconstrucción. No solo de las carreteras e infraestructuras destrozadas por la lava, sino del propio tejido productivo de la Isla. La UGT cree que se abre ahora una oportunidad para una reestructuración de la economía isleña moderna y de futuro. Para este sindicato es el momento de apostar por una agricultura y ganadería sostenible, por la modernización y modificación del actual modelo turístico, convirtiéndose en un motor económico más sostenible y respetuoso con el entorno.

La formación y las políticas activas de empleo son un elemento primordial para el sindicato al que represento. Por ello, solicitamos al Ejecutivo Regional que ponga en marcha medidas que permitan nuevas oportunidades laborales, con el fin de alcanzar el objetivo de crear empleos de calidad adaptados a las necesidades de la sociedad palmera y se logre la meta del pleno empleo.

Asimismo, se abre una oportunidad para impulsar la investigación científica en La Palma en todas las cuestiones relacionadas con la vulcanología. Muchos investigadores han tenido y tendrán la oportunidad de constatar en el terreno y de forma empírica, como actúa un volcán y sus signos previos y posteriores a la erupción.

El trabajo y dedicación de las palmeras y palmeros está garantizado, lo sabemos. Hemos visto como se han empeñado en recuperar su vida y mejorar la de toda la Isla. Sin embargo, pedimos mayor vigilancia de las inspecciones de trabajo, no olvidemos que la catástrofe del volcán también hizo emerger situaciones de explotación laboral y fraude que estaba oculta. Muchas personas tuvieron que recibir ayudas al no poder acceder al cobro del desempleo en un primer momento, ya que se encontraban trabajando sin contrato o en un régimen que no les correspondía.

Por último, este sindicato demanda al Gobierno de España y de Canarias un seguimiento especial a todas las fases de reconstrucción y recuperación de la isla de La Palma. Su tarea debe ser analizar si las inversiones públicas realizadas cumplen los objetivos marcados.

Mucho ánimo a los palmeros y palmeras, el sindicato siempre estará al servicio de la mayoría social.

Manuel Navarro

Secretario General UGT Canarias