Han sido unos años complicados, muy complicados, que nos han puesto a prueba como sociedad y como servidores públicos, y que han tensionado sobremanera los servicios esenciales, pero que, al mismo tiempo, han dejado constancia de que aquí hay un Gobierno de Canarias que trabaja y que responde, con un presidente al frente de carne hueso, que planta cara a la adversidad y que, desde el diálogo, exige y consigue para esta tierra.Ángel Víctor Torres es sinónimo de liderazgo y capacidad, y Canarias, a su vez, de estabilidad y certidumbre. No son simples opiniones, son los datos objetivos y contrastados los que hablan, desde la solidez del Pacto de las Flores a lo largo de estos años al récord de trabajadores y trabajadoras en la Seguridad Social conseguido el pasado mes de diciembre o la veloz recuperación emprendida por el turismo, que, pese a todo las dificultades, casi ha vuelto ya al número de visitantes de 2019 (se alcanzó un 96% de esa cifra, con 14,6 millones), con el añadido de que estos ahora gastan más que hace cuatro años (19.000 millones de facturación, un 27% más).Con el PSOE, Canarias está en buenas manos y lo estamos demostrando. Liderando como región la creación de empleo y reduciendo el desempleo. De nuevo como destino turístico de garantías. Cada vez con mejores cifras en dependencia o ganándole el pulso al absentismo escolar. Haciendo realidad la Renta Canaria de Ciudadanía. Incrementando el número de camas hospitalarias e impulsado la educación pública y gratuita de 0 a 3 años.Convirtiendo la Ley de Cambio Climático en la norma más participativa de Canarias. Respondiendo a las consecuencias sociales y económicas de la guerra en Ucrania, con medidas ambiciosas y de gran calado social. En una mejor posición, en definitiva, de la que teníamos en 2019 cuando los socialistas nos pusimos al frente del Gobierno.Y todo ello con estabilidad institucional. Cuatro años, cuatro presupuestos y un único Ejecutivo, un hecho que no ha sido precisamente lo habitual en la política canaria. Los socialistas somos sinónimo de fiabilidad y esa garantía también está quedando reflejada en el contexto internacional, donde España ha entrado en 2023 liderando la bajada de la inflación y encabezando el crecimiento económico. Hoy a este país, y a nuestro presidente Pedro Sánchez, se le tiene presente y se le escucha en el mundo como en ninguna otra etapa.Viene ahora un año decisivo por delante. Último de la legislatura y con procesos electorales claves en el horizonte. Nos esforzaremos, como lo hemos hecho durante toda la legislatura, para que vivamos este año con intensidad, pero sin insultos ni la polarización a la que nos intentan llevar casi a diario quienes no tienen más que ofrecer que división y privilegios para unos pocos.Seremos la primera línea de contención frente a los complejos y los recortes, mostrando que la mejor opción para la gestión de lo público y lo que es de todos y todas es un gobierno de progreso. Tenemos hoja de servicio y tenemos proyecto, apostando por más igualdad, más esperanza y más oportunidades.Canarias está en buenas manos y aspiramos a que así siga siendo.

Nira Fierro

Secretaria de Organización del PSOE Canarias y presidenta del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara regional.