La Consejería de Educación olvida y pisotea los derechos del personal de administración y servicios

Son históricas las reivindicaciones de los Comités de Empresa Provinciales y de la Coordinadora de Personal Laboral de la Consejería de Educación en cuestión de derechos de este personal. Distintas categorías como la de Cocinero, Ayudantes de Cocina, Auxiliares Educativos, Auxiliares de Servicios Complementarios, Servicio Doméstico, Auxiliares Administrativos, Subalternos, Mantenimiento y otras muchas ven olvidados y pisoteados sus más elementales derechos por parte de este Gobierno y, en especial de su Consejería de Educación, que no gestiona con la legalidad a la que está obligada el cumplimiento de los deberes más básicos para con su personal. Es increíble que proceda como si de una empresa privada mediocre y chapucera se tratara; vaya ejemplo vergonzoso para lo no público.

Sin ir más lejos, este es el tercer año que la Ley de Presupuestos de la CAC publica y ordena en su CAPITULO I el derecho de los trabajadores y trabajadoras de actividad discontinua a computar los meses de Julio y Agosto a efectos de antigüedad y, la Consejería ni caso. Se denuncia la ilegalidad y se nos da la razón, pero además de tener ganada sentencia por Conflicto Colectivo y de seguir ganando de manera individual en los juzgados demanda tras demanda, la Consejería y el Gobierno de Canarias en general, sigue haciendo oídos sordos y no abona las cantidades correspondientes por ese concepto.

Por otro lado, hace tres años que se está esperando por la apertura de unas listas de reserva y una ampliación de plantilla que no llega, y si bien las organizaciones sindicales no aprobaron hace más de un año esa ampliación por falta de documentación e incongruencias, consideramos que ha pasado el tiempo más que necesario para que salga adelante, pero parece que no hay voluntad política y no hay ganas de trabajar y de ser efectivos en la calidad y gestión cuando se habla del personal de Administración y Servicios.

La merma en la plantilla hace que el personal trabaje con ratios por encima de lo establecido (caso del personal del servicio de comedores), que se tarden en cubrir vacantes y que desde los Servicios Centrales tengan que hacer "encaje de bolillos" cada vez que haya que cubrir una necesidad en un centro educativo, desvistiendo un centro para vestir otro, con la consiguiente espera a que se realicen todos los trámites necesarios durante los cuales se está abusando y sobrecargando de trabajo al personal . Mientras, los centros en precario, agobiados y estresados, esperan por personal para prestar unos servicios que son de atención directa y en modo alguno telemáticos.

Muy grave nos parece el retraso de tres años para la apertura de las listas de reserva. La falta de personal en las listas para cubrir bajas o vacantes hace que se estén cubriendo con ofertas genéricas (listado de personas solicitadas al Servicio Canario de Empleo), saltándose el principio de igualdad, mérito y capacidad establecido en la obligada normativa y anulando el derecho de cualquier ciudadano a presentarse a unas listas de reserva para trabajar en la Administración. La contratación de personal por este sistema es algo que debe hacerse de manera extraordinaria, pero esta Consejería al prescindir de listas de reserva lo está realizando de manera sistemática, normalizando y reduciendo la posibilidad de trabajar en la administración a unos pocos de modo aleatorio y con suerte.

Peor es que para otras categorías se contratan incluso empresas externas, las cuales envían a los centros a personal que trabaja menos horas que el personal propio de la Consejería y que en caso de ausentarse no son sustituidos. Por tanto, sin un control sobre las empresas externas que prestan servicios en los centros educativos, sin una necesaria y urgente ampliación de plantilla y sin unas listas de reserva que permitan contratar a personal en unas condiciones dignas, esta Consejería y este Gobierno siguen fomentando el trabajo en precario, beneficiando solo a unos pocos y perjudicando a los centros, sus alumnos/as y sus trabajadores/as.

Por otra parte, los Auxiliares Administrativos de los centros de primaria y secundaria, todavía no han percibido en su salario el complemento de atención especializada a la ciudadanía que les correspondía cobrar en el año 2022. Todo ello no es ajeno a los procesos de traslados efectivos de personal Funcionario en los últimos meses de 2022, una importante movilidad de personal entre Departamentos para la que no ha habido la menor previsión y preocupación por sus incidencias y consecuencias que, entre otras, ha provocado que queden puestos vacantes sin cubrir e interrupciones graves en la gestión, especialmente en nóminas ya que hay trabajadores/as que no cobran desde octubre de 2022.

Tres años han pasado desde que el personal discontinuo temporal en situación de IT, no cobra la pensión por IT transcurridos los 12 meses. La Dirección Provincial del INSS en Las Palmas consideran que el trabajador discontinuo temporal se encuentra en Fraude de Ley y por tanto dejan de abonarle la pensión. Es inaudito y lamentable que el trabajador o trabajadora además de enferma no cobra pensión por ello, decidiendo finalmente pedir el alta para poder cobrar a fin de mes.

No nos olvidemos que el personal del Administración y Servicios es parte del engranaje que hace funcionar óptimamente los centros y desde los Comités de Empresa Provinciales y la Coordinadora de personal laboral, EXIGIMOS a esta Consejería y a este Gobierno en general que de modo inmediato respete y cumpla sin más dilación los DERECHOS legales de sus empleados/as y advertimos que los haremos valer una vez en sede judicial si es necesario. Asimismo, les instamos a que, por responsabilidad y legalidad, se retomen los asuntos pendientes y urgentes de solución a la mayor brevedad mediante la convocatoria de los órganos y mesas negociadoras competentes que correspondan.

Comité de Empresa de Personal Laboral Provincia de Las Palmas