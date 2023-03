Canarias: trabajadores sin derecho a vivienda en tiempos de piche y trenes

De ocupas, una parte está por ahí de ocupas en edificios abandonados y en manos de los bancos mayormente, esa banca que animó a todo el mundo a pedir incluso más de lo que necesitaba ¡a mi me ha vuelto a llegar propaganda para que pida préstamos otra vez! y después quedarse con todo cuando nos vimos sin poder hacer frente a las deudas que es muy probablemente lo que nos volverá a pasar como el Euribor siga así. Pequeños y medianos constructores igual.

En fin, en una situación límite en la que en determinadas zonas de las islas, justamente donde más demanda de empleo existe en la casi exclusiva alternativa laboral que nos hemos dado de los servicios, los alquileres de cualquier cosa de apenas una habitación rondan o superan ya los mil euros (cuando encuentras algo porque ya todo es vacacional); y se sigue especulando mientras las administraciones no dan otra respuesta que ofrecer más centenares de millones en carreteras o miles de millones para trenes para que, en todo caso, el trabajador se desplace. Nada de apostar por vivienda social en municipios turísticos porque ahí todo tiene que ser negociete sin más. Villas de lujo en espacios de gran valor ecológico para extranjeros básicamente, a fin de seguir propiciando pelotazos multimillonarios como Cuna del Alma y demás.

Imagínense dónde están los intereses de esta gente, que hacen política con el apoyo de delincuentes que se pasean por los despachos como si tal cosa aunque luego nadie les conoce, que con la inversión del tren del sur se podrían construir al menos 30.000 viviendas de las que después se podría obtener una renta razonable. Sobrarían casas por generaciones. Vamos, que en los 80 kilómetros del tren del Sur que no para en ningún sitio entre Punta Larga y San Isidro, se podría hacer una fila con tres hileras de adosados mínimo (para los escandalizados el impacto sería hasta menor que ese disparate). De dispendios inversores de ese calibre estamos hablando. Y todo por no atender la demanda de vivienda allí donde se genera y porque lo primero es el pelotazo por el pelotazo y punto.

Pero este país está así, ni los que venían a cambiar las cosas aportan nada nuevo (básicamente guaguas inauguran guaguas viejas para bañar a los sin techo que parece increíble pero presumen de eso). España tiene la red de AVE más extensa pero se usa 5 veces menos que en Alemania o Francia y se sigue apostando por ese modelo del dispendio mientras la poca vivienda social cae en mano de fondos especuladores extranjeros. Cuando se implantó el tranvía de Tenerife, que se hizo con 14 millones de usuarios (con una inversión de 300 millones de los que se deben a día de hoy la mitad) resulta que TITSA perdió 22 y todavía hoy día hay quien sigue con la monserga de que los que pensábamos, y pensamos, que lo primero era apostar por el carril guagua-taxi y después ya veríamos; deberíamos pedir perdón porque eso ha sido un éxito tremendo que se nota en los prácticamente desaparecidos atascos. Hasta Eladio Morales decía eso cuando el proyecto del tren sólo tuvo en cuenta a Arico (el municipio más extenso de la Isla se ponga como se ponga La Orotava) por la posibilidad que planteó Carlos Alonso de llevar más basura en horario nocturno, nada de un par de paradas para integrar el territorio. Al contrario, el efecto tren sería aún más devastador para la economía del Sureste que la autopista que destruyó la poca economía de las medianías.

En fin, debajo alguno de los casos de urbanizaciones que fracasaron con la crisis del 2008, mayormente en manos de bancos, y que la administración pública no ha dado paso alguno para recuperarlas para vivienda pública o lo que sea. No, aquí la banca no tiene problema por esperar (para eso cuando hace falta la rescatamos con dinero de todos) o dejar que se caigan antes de renunciar a especular con un derecho fundamental lo que se pueda y más.

noincineraciontenerife