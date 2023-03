El PSOE sigue perjudicando a Tenerife

Les decía a mis amig@s, en mi saludo matinal de hoy, que estaba escribiendo un nuevo artículo de la misma serie de los últimos que han sido publicados. Y es que sigo viendo que hay políticos en esta Isla de Tenerife, que continúan sin poder o querer hablar, y que esto, a las puertas de unas nuevas Elecciones, NO es nada bueno, NO es de recibo. No me queda más remedio que alzar de nuevo mi voz, ante las graves "injusticias" que viene cometiendo el Gobierno Canario, y los no menos graves "desequilibrios" que está generando.