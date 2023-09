Curbelo apuesta por dotar a las islas de más medios para la lucha contra incendios y "ganar en resiliencia"

El portavoz de Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, ha insistido en dotar a las islas de más medios para la lucha contra incendios y "ganar en resiliencia". Así lo expuso en la sesión plenaria de la Cámara autonómica en la que se debatió sobre las consecuencias que han tenido los incendios acaecidos durante el verano en las islas de La Palma y Tenerife.

Curbelo afirmó que durante los últimos años "se ha mejorado mucho" en medios y en la cooperación institucional, a lo que añadió que en estos casos "lo más importante no es ser los mejores, sino estar preparados, aunque esto no quiere decir que no haya que cambiar cosas". En este sentido reclamó "un debate de interés social" sobre los incendios y no "un debate partidario".

Apuntó a incorporar más medios dirigidos a la prevención, con una base permanente de medios aéreos en Canarias, junto al refuerzo de las brigadas de la EIRIF, para que puedan estar contratadas durante todo el año. Del mismo modo, pidió una revisión de los protocolos porque, "aunque hayan funcionado, hay que evaluar que puedan activarse medios como la UME sin necesidad de elevar el nivel del incendio".

Asimismo se refirió a otras propuestas como la eliminación de burocracia para facilitar autorización que sirvan de incentivos a la actividad agrícola en el medio rural, unido a acciones de concienciación entre la población. "Hablamos de la defensa de nuestros valores ambientales. El mundo sufre la emergencia climática y, ahora, se necesita más que nunca la defensa de nuestro medio", aseveró.

Recordó que la FECAI y el Gobierno de Canarias acordaron la pasada semana la creación de una comisión con técnicos de los cabildos y el Ejecutivo autonómico para que, con la experiencia actual y el diagnóstico de los incendios vividos en todas las islas, se haga una propuesta integral que sirva para optimizar los protocolos.

Agradecimiento a los dispositivos

El portavoz tuvo palabras de agradecimientos para los dispositivos de emergencia y seguridad, además del resto de entidades y medios que participaron en las labores de extinción de los incendios de La Palma y Tenerife. "Me refiero a bomberos, UME, Guardia Civil, policía Local y Canaria, voluntarios y la sociedad civil", detalló.

En esa puesta en valor de los trabajos que realizan los equipos de extinción, precisó que "son muchos los conatos que no llegan a convertir en incendios gracias a las habilidades de este personas", y puso como ejemplo que de 1.164 incidencias registradas en La Gomera durante los últimos 38 años, menos de una decena han sido incendios.